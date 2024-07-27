作为“张骞严选”之一

葡萄传入我国

已有两千多年的历史

除了鲜食

还被酿成美酒

端上餐桌

刻进文物、写入诗词

炎炎夏日的“清凉预警”

过去的40余年里

全国葡萄产量

持续快速增长

从1978年的10.4万吨

提升到了2022年的

1537.8万吨

主产区集中在

新疆、河北、山东

云南、河南、陕西

等历史优势种植区

新疆吐鲁番、石河子

河北昌黎、怀来

内蒙古乌海、山西乡宁

辽宁北镇、吉林安山

宁夏贺兰山东麓

上海马陆、福建福安等

都是重要的葡萄产地

2022年

河北省葡萄产量134.1万吨

仅次于新疆

位居全国第二

主产区昌黎县

是河北省葡萄生产重点县

河北省优质葡萄生产基地县

昌黎位于秦皇岛西南部

北枕碣石、东临渤海

浅山丘陵与山前坡地交错

全境属暖温带滨海半湿润

大陆性季风气候

四季分明、光照充足

秋季时间长、昼夜温差大

土壤肥沃、水源丰富

非常适合葡萄生长

位于昌黎城西北

9公里处的葡萄沟

东南靠碣石山、南依大沙河

东西长3千米、南北宽2千米

像一条翠带缠绕在崇山峻岭之间

葡萄种植面积2000亩

房前屋后、河畔沟壑

绿叶翠蔓伸展

背山面海的“甜蜜传奇”

上世纪90年代

昌黎鲜食葡萄品种

以玫瑰香、马奶、龙眼、巨峰为主

目前已形成玫瑰香

马奶、红提、美人指

阳光玫瑰、蜜光等

多个主要品种

全县鲜食葡萄

种植面积达1.4万亩

年产葡萄近5万吨

在我国

葡萄生产以鲜食为主

鲜食葡萄产量

占总产量的75%以上

酿酒葡萄占10%左右

其余的用于制干、制汁、制醋等

酿酒葡萄的

品种选择上

红葡萄酒品种以

赤霞珠、品丽珠为主

白葡萄酒品种

则以霞多丽为主

赤霞珠果实紫黑色

具有典型的

黑醋栗、树莓、青草味

在市场上较难见到

但经常喝葡萄酒的人

一定听过它的名字

品丽珠果实同为紫黑色

但果粒较赤霞珠大一些

果皮较薄

具有野果气味

霞多丽果实绿黄色

皮薄汁多

味甜、有清香

1983年

中国第一瓶干红葡萄酒

在昌黎诞生

自此之后

葡萄酒产业在昌黎迅速崛起

形成了以干红葡萄酒为主导

干白、桃红葡萄酒等

多种类型并存的产业格局

渤海之滨的“馥郁酒香”

赤霞珠、马瑟兰、美乐

品丽珠等红葡萄

以及霞多丽、贵人香

阿拉耐尔等白葡萄

是昌黎主要种植的

酿酒葡萄品种

玫瑰香则是

鲜食和酿酒兼用的品种

玫瑰香葡萄

以其浓郁的玫瑰香味

肉软多汁、酸甜适口的口感

备受青睐

是昌黎葡萄中的佼佼者

用它酿制的玫瑰香葡萄酒

酒体明亮

呈浅桃红

具有典型的麝香型香气

以及甜瓜、蜂蜜的香气

酸甜的平衡

给人带来愉悦的体验

昌黎碣石山葡萄酒产区

现拥有葡萄酿酒企业27家

葡萄基地面积达5万亩

（含酿酒葡萄和鲜食葡萄）

初步形成了集酿酒葡萄种植

葡萄酒酿造、橡木桶生产

彩印包装、酒瓶制造

塞帽生产、交通运输

物流集散、旅游观光

休闲康养为一体的

葡萄酒产业集群

2023年

产业集群实现营收30亿元

在这片海风吹拂之地

葡萄不仅是“大地上的珍珠”

也是“甜蜜传奇”

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 冯亚涛 刘云

策划｜翟巧红 姜越

文案｜戴泽鑫

字体｜万祥生

设计｜王远希

支持｜昌黎县委宣传部 昌黎县农业农村局 昌黎县葡萄酒产业发展促进中心

数据｜《中国统计年鉴2023》《我国特色农产品市场与产业分析报告（2022）》 《河北统计年鉴2023》

(责编：方经纶、高雷)

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