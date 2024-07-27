人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年全国规上工业企业利润稳定恢复

2024年07月27日16:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月27日电（记者潘洁、韩佳诺）国家统计局27日发布数据显示，上半年，随着各项宏观政策落实落细，全国规模以上工业企业利润同比增长3.5%，增速比1至5月份加快0.1个百分点，企业利润持续稳定恢复。

　　数据显示，6月份规上工业企业利润同比增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。上半年，在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长，增长面为78%，与1至5月份持平。

　　装备制造业有力支撑工业利润增长。上半年，装备制造业利润同比增长6.6%，拉动规上工业利润增长2.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率超六成。装备制造业利润占规上工业的比重为35%，同比上升1个百分点，今年以来比重持续上升，规上工业利润行业结构不断改善。

　　消费品制造业利润持续快速增长。国内消费需求有所恢复，叠加工业品出口增长加快、上年同期基数较低等因素，上半年，消费品制造业利润同比增长10%，延续年初以来的两位数增长态势，增速高于规上工业6.5个百分点。

　　采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。上半年，上游行业效益持续恢复，采矿业、原材料制造业利润同比降幅比1至5月份分别收窄5.4个和6.6个百分点。

　　企业当月单位成本继续同比减少。6月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.8元，同比减少0.17元，连续两个月同比减少。从累计看，上半年规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.27元，比1至5月份减少0.1元，今年以来，企业累计单位成本首次比上期减少。

　　“总体看，上半年规上工业企业效益平稳恢复，同时也要看到，国内有效需求不足制约企业效益持续改善，国际环境严峻复杂加大企业经营压力，工业企业效益恢复基础仍需巩固。”国家统计局工业司统计师于卫宁说，下阶段，要坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断推动工业经济高质量发展。

(责编：徐婵、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
融合底蕴与创新 预制菜加速融入地方产业
　　人民网北京7月27日电 （焦磊）从田间地头到百姓餐桌，近年来，预制菜行业发展按下“加速键”，呈现市场规模稳步增长、发展潜力巨大、参与企业众多等特征，被认为是推动农村三产融合发展、促进农民增收致富的新渠道。 数据显示，2023年，我国预制菜市场规模已达到5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过万亿元。…
上半年超500万入境人员使用移动支付 同比增四倍
　　人民网北京7月27日电 （记者黄盛）中国人民银行日前数据显示，外籍来华人员使用移动支付的意愿大幅提高,2024年上半年，超500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍；交易9000多万笔，金额140多亿元，均同比增长七倍。 据了解，今年3月，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》），对支付便利工作提出了明确而全面的要求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部