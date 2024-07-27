新华社北京7月27日电（记者潘洁、韩佳诺）国家统计局27日发布数据显示，上半年，随着各项宏观政策落实落细，全国规模以上工业企业利润同比增长3.5%，增速比1至5月份加快0.1个百分点，企业利润持续稳定恢复。

数据显示，6月份规上工业企业利润同比增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。上半年，在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长，增长面为78%，与1至5月份持平。

装备制造业有力支撑工业利润增长。上半年，装备制造业利润同比增长6.6%，拉动规上工业利润增长2.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率超六成。装备制造业利润占规上工业的比重为35%，同比上升1个百分点，今年以来比重持续上升，规上工业利润行业结构不断改善。

消费品制造业利润持续快速增长。国内消费需求有所恢复，叠加工业品出口增长加快、上年同期基数较低等因素，上半年，消费品制造业利润同比增长10%，延续年初以来的两位数增长态势，增速高于规上工业6.5个百分点。

采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。上半年，上游行业效益持续恢复，采矿业、原材料制造业利润同比降幅比1至5月份分别收窄5.4个和6.6个百分点。

企业当月单位成本继续同比减少。6月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.8元，同比减少0.17元，连续两个月同比减少。从累计看，上半年规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.27元，比1至5月份减少0.1元，今年以来，企业累计单位成本首次比上期减少。

“总体看，上半年规上工业企业效益平稳恢复，同时也要看到，国内有效需求不足制约企业效益持续改善，国际环境严峻复杂加大企业经营压力，工业企业效益恢复基础仍需巩固。”国家统计局工业司统计师于卫宁说，下阶段，要坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断推动工业经济高质量发展。

(责编：徐婵、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经