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上半年规上工业企业利润持续稳定恢复（新数据 新看点）

2024年07月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家统计局
　　制图：张丹峰

　　本报北京7月27日电  （记者刘志强）27日，国家统计局发布数据显示：上半年，全国规模以上工业企业利润同比增长3.5%，其中，6月份规上工业企业利润增长3.6%。上半年，随着各项宏观政策落实落细，工业生产平稳较快增长，企业利润持续稳定恢复。

　　工业企业营收稳定恢复。上半年，规上工业企业营业收入同比增长2.9%。企业营收稳定恢复，为利润持续增长创造有利条件。

　　装备制造业有力支撑工业利润增长。上半年，装备制造业利润同比增长6.6%，拉动规上工业利润增长2.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率超六成。规上工业利润行业结构不断改善。分行业看，智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长，带动电子、汽车行业利润分别增长24.0%、10.7%；造船业竞争力提升、订单快速增长，带动铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长36.0%。

　　消费品制造业利润持续快速增长。上半年，消费品制造业利润同比增长10.0%。分行业看，在13个消费品制造大类行业中，有12个行业利润同比增长。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月28日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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