7月26日至29日，由国家新闻出版署和上海市人民政府共同指导的第21届中国国际数码互动娱乐展览会在上海举办。本届展会吸引了全球31个国家和地区的600多家知名企业参展，展示了全球科技创新、数字内容、电子竞技等多个领域的最新成果，展现出我国数字内容产业发展的新特点、新趋势。

记者在展会上了解到，人工智能、大语言模型、生成式人工智能数字人、云技术及应用类产品等，在数字内容产业中发挥着越来越重要的作用。关于科技创新激活数字内容产业潜能的话题，成为展会上的热点。

中国音像与数字出版协会理事长孙寿山表示，全行业应更加有效地运用科技力量，突破自身边界，深化融合发展，拓展产业链条，不断实现技术应用创新、产品形态创新、市场模式创新，全面赋能产业发展。

“今年上半年，上海举办各类电竞比赛、游戏音乐会、嘉年华、展会等活动共1902场，线下参与人数超273.6万人次，有力推动了线下消费、繁荣了区域经济。”上海市委宣传部副部长王亚元介绍。

“人工智能推动产业提质增效，有望打破数字内容生产的‘不可能三角’，即成本、质量、效率很难同时满足的问题。”网易公司副总裁庞大智说，通常一个几百人的创作团队，花费几个月时间制作的内容，用户可能两周就使用完了。但利用人工智能技术，可以与用户形成互动，缓解数字内容输出难题，如数字产品《蛋仔派对》已经通过生成式人工智能，吸引超过5300万用户参与内容共创。

“科技创新将从根本上推动数字内容产业变革，重塑行业格局。”世纪华通总裁谢斐表示，企业多年前就开始涉足元宇宙、人工智能等前沿科技领域，致力于通过跨学科的合作和交流，激发产业活力，赋能传统行业。

“前沿科技与数字内容产业的深度融合，有助于上下游企业协同发展，推动技术革新，构建创新生态。”游族网络首席执行官陈芳说，今年以来，企业参与、发起了“自主智能无人系统大模型计划”等，着力打造人工智能应用场景的建设主体。

数实融合不断催生多元新业态，“数字内容+”正在拓宽产业边界，相关成果已经在科普教育创新、文化遗产保护、辅助医学治疗等方面被广泛应用。

同济大学与游族网络联合发起“生成式人工智能产教融合创新平台”，催生产业经济新发力点；世纪华通研发的“数字疗法”产品《AI星河》，利用智能语言模型技术和休闲游戏化的玩法与场景，为孤独症患者早期社交干预提供训练方案；三七互娱推出《小神农寻百草》《星星生活乐园》《我的非遗宝藏——醒狮之旅》《集结！拯救野生动物》等功能产品，旨在帮助孤独症患者辅助训练、传承非物质文化遗产；网易利用人工智能图像识别与语音技术，为视障人士铺设出一条探索数字内容世界的“盲道”；巨人网络推出基于开源模型自主训练的人工智能生成大模型，成为数字内容产业首批实现该成果的企业之一。

本届展会由中国音像与数字出版协会和上海汉威信恒展览有限公司主办。依托展会，上海打造商旅文体展融合消费场景，举办了百余项活动，涉及展览、演出、旅游、消费、沉浸式体验等。（记者 颜维琦 李 苑）

(责编：郭思邈、杨迪)

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