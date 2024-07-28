北京7月27日电 为稳步扩大金融领域制度型开放，优化合格境外投资者制度，中国人民银行、国家外汇管理局26日联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。规定自2024年8月26日起施行。

新修订的规定主要内容包括：一是进一步简化业务登记手续。明确QFII/RQFII业务登记通过主报告人（托管人）在国家外汇管理局数字外管平台办理，同时明确变更登记和注销登记事宜。二是进一步优化账户管理。合并用于证券交易或衍生品交易的人民币专用存款账户，减少经营主体开展不同类型投资所需开立账户数量，降低其成本负担。三是进一步完善汇兑管理。优化QFII/RQFII跨境资金流动管理，改进汇出入币种管理原则，便利境外机构投资者配置境内证券资产。四是统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。在遵循实需交易和套期保值原则的前提下，明确QFII/RQFII可通过托管人以外其他具有结售汇业务资格的境内金融机构、银行间外汇市场等更多途径办理即期结售汇和外汇衍生品交易。（记者 温源）

(责编：郭思邈、杨迪)

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