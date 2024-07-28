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北京发布“人工智能+”行动计划

2024年07月28日09:02 | 来源：光明日报
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北京7月27日电 “北京将率先建设AI原生城市，推动成为具有全球影响力的人工智能创新策源地和应用高地。”26日，在《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024—2025年）》（以下简称《行动计划》）新闻发布会上，北京市发展改革委党组副书记、副主任林剑华表示，北京将围绕机器人、教育、医疗、文化、交通五大领域打造标杆应用，力争到2025年底形成3至5个先进可用、自主可控的基础大模型产品、100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例。

《行动计划》指出，北京依托首都优势行业资源和科技研发能力，围绕五大领域组织实施一批综合型、标杆性重大工程，促进大模型核心理论与技术突破，增强人工智能工程化能力，提高重点行业的科技水平和服务质量，构建跨行业、跨领域协同创新组织模式，形成大模型行业应用新生态，赋能千行百业。

为了让标准化、可复制的大模型行业应用加快落地，北京还将围绕科研探索、政务服务、工业智能等10个行业细分领域，支持市级行业主管部门、相关区、行业应用企业与大模型企业联动结对，突破场景落地共性难点，共同推动人工智能行业应用及产业落地。

“北京将对《行动计划》中明确的标杆示范应用场景择优予以一定比例资金支持，通过动态储备、滚动实施的方式，谋划一批、成熟一批、实施一批，以更加多元丰富的场景建设推动人工智能大模型创新应用。”林剑华说。

据了解，北京是全国人工智能领域人才密度最高、创新基础最好、关键环节最全、产业规模最大和竞争力最强的地区。数据显示，2023年北京人工智能产业核心产值突破2500亿元，目前已备案上线大模型82款，占全国比重超四成，居全国第一。（记者 张景华）

(责编：郭思邈、杨迪)
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