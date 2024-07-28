原标题：1.7亿、1.5亿、215万，透过数据看“流动的中国”澎湃活力

央视网消息，记者7月27日从交通运输部了解到，2024年暑运保障工作从7月1日启动以来，全社会跨区域人员流动量稳中有增，日均达1.7亿人次，同比增长2.6%。

其中，公路人员流动量日均达1.5亿人次，约占全社会跨区域人员流动量的超九成。民航旅客运输总量有望达到1.33亿人次，日均旅客运输量达215万人次。

公路人员流动量日均达1.5亿人次

暑运期间，全社会跨区域人员流动量稳中有增。公路出行占据主导地位，公路人员流动量日均达1.5亿人次。

暑运以来，全社会跨区域人员流动量日均达1.7亿人次。其中，公路人员流动量日均达1.5亿人次，公路出行在综合交通运输体系中占据主导地位。

在旅游观光、学生离校返乡等需求的带动下，省际旅游出行人数环比大幅上升，江苏、浙江、上海等地成为热门目的地。在南京江北新区，当地电力部门推出了包括充电费优惠、车辆免费检测等多项新能源车主专属服务。在沪杭高速长安服务区，记者碰到了正在给新能源汽车充电的车主朱先生，他表示，自己打算趁着暑假陪老人孩子去千岛湖旅行。

暑运期间雷雨、台风等恶劣天气频繁出现。各地交通运输部门加强与气象、公安、水利等部门信息共享，建立恶劣天气预警预报协同联动机制，保障旅客出行安全。

民航日均旅客运输量215万人次

2024年暑运，民航日均旅客运输量215万人次。多个机场试点的“干支通、全网联”航空运输网络体系，实现了航空干线、支线和通航短途运输间的互联互通，提升了旅行中转服务水平。

石家庄正定国际机场，是京津冀地区第一家获批“干支通、全网联”的试点机场。截至目前，石家庄正定国际机场共有375条航线组合、993个航班组合，联通国内66个机场。与重庆、昆明、绵阳等17家国内机场开展了中转合作。

进入暑期，石家庄机场的中转旅客增长了近八成，特别是张家口、秦皇岛、海拉尔等热门旅游地区的中转旅客量增长明显。进入暑期之后，在骨干航线上，加密了广州、哈尔滨、乌鲁木齐这些暑期的热点航线。

除了河北，作为率先启动“干支通，全网联”试点的省份，目前，云南省旅客吞吐量百万级以上机场有7个。形成了以昆明机场为枢纽，丽江、西双版纳、芒市机场为重要节点，其他支线机场为支撑的机场网络体系。

截至目前，昆明机场通达国内干线机场71个、国内支线机场74个，昆明至云南省内14个州市机场日均往返航班在40—50班左右。

(责编：王连香、杨迪)

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