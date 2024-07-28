原标题：上海地铁首次试点行李自助寄存服务

中新网上海7月27日电 为解决乘客携带行李出行不便的难题，上海地铁首次试点行李寄存服务。7月27日起至8月底，乘客可在12座车站费区内的24个寄存点，自助进行寄存服务。

据悉，试点的首批12座车站均毗邻交通枢纽或商圈景点，包括上海火车站站、人民广场站、陕西南路站、南京东路站、豫园站、陆家嘴站等。费区内设置的24个行李寄存点，共有332个寄存柜。乘客通过安检进站后，方可进行寄存。

每个寄存点都由若干小、中、大三种规格寄存柜组成。其中，小型规格寄存柜可存放双肩背包大小的物品，中型规格寄存柜可存放20寸行李箱或同等体积物品，大型规格寄存柜最大可存放28寸行李箱或同等体积物品。值得一提的是，乘客寄存的行李物品须符合地铁安检要求，严禁寄存易燃、易爆、有毒等违禁和限制物品。

7月27日至8月底为试点期，行李寄存暂不收取费用，提供单次8小时行李免费寄存服务。乘客可通过微信、支付宝扫码等方式获取“小铁寄存柜”或“丰巢”小程序，根据指引进行自助操作，并能实时查看寄存点忙闲状况。

上海地铁表示，试点期间，欢迎乘客通过车站现场、上海地铁官方微博等平台提出建议。试点结束后，在总结评估的基础上，上海地铁将从9月份开始正式启动行李自助寄存服务。届时，收费标准为小号行李柜每小时2元、中号行李柜每小时4元、大号行李柜每小时5元，每24小时封顶收费分别为12元(小)、24元(中)、30元(大)。（浦帆）

(责编：王连香、杨迪)

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