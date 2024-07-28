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暑期叠加奥运效应 运动消费热度攀升

人民网记者 黄盛
2024年07月28日09:22 | 来源：人民网
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去贵州看场村BA足球比赛、到吉林山区滑雪、在城市公园来场飞盘比赛……今年暑期，伴随着巴黎奥运会的开幕，运动消费热度持续攀升。

记者从多家电商平台了解到，随着居民更加注重生活品质、运动健康意识增强，以运动健身产品等为代表的升级类商品成为消费新增长点。近期“奥运”“奥运同款”等关键词搜索量激增，相关产品销量也直线走高。足球、篮球、游泳、骑行、攀岩等小众运动热情持续被激活，暑期消费活力展露无遗。此外，国家统计局数据也显示，上半年，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.2%、11.3%。

业内人士认为，历年来，全球性体育盛事都会掀起运动消费经济风潮。就2024年来说，游泳世锦赛、足球欧洲杯、F1中国大奖赛已先后上演，眼下正在进行的巴黎奥运会叠加暑期的出游、消费潮更是推动着时尚运动、科技运动的风潮在大众人群中升温，带动全民运动风靡各个地区。

在湖南，7月25日启动的“悦动湖湘·惠民健身”2024年体育惠民促消费活动，将持续到10月31日。当地通过政府出资、银联配套、商户让利的方式共同筹集4273.5万元，主要发放体育用品、体育场馆、航空运动等领域消费券，涵盖包括体育用品、体育健身、航空运动、潮流运动服饰等在内的多元场景业态消费，带动运动热潮。

在上海，虹桥南丰城丰尚街等商圈，变身成充满活力的运动赛场，现场陈列众多经典奥运项目装置，为消费者们开启一场别开生面的奥运联动新体验。自行车、跑步、乒乓球、跨栏、举重、立定跳远、平衡木、跳箱等开放式运动打卡场景，让公众感受超越自我、追求卓越的体育精神。

在福建，各部门协作打造的“八闽名赛”连同一系列“文旅商体”促消费活动正如火如荼，体育赛事进景区、进街区、进商圈，带动地方餐饮、住宿、娱乐、购物等业态发展，进而推进当地群众、商家自发融入赛事服务体系。

另外，在暑假消费叠加“奥运效应”的带动下，近期越野跑鞋、速干T恤、运动Polo衫、儿童防晒服等趋势品类同比销量增长均超过100%。一些专业线赛事同款运动产品也受到消费者关注。

业内专家表示，随着巴黎奥运会到来，人们对户外运动的热情将持续释放。拥有千亿市场的户外运动用品，一方面要继续将边界横向生长，进一步呈现多元化趋势，同时将装备突围时尚边界，成为流行穿搭；另一方面，体育运动消费内核也向纵向深化，向赛事文化、运动类的专业进阶，向消费市场中专业装备需求进阶，向着更成熟的发展脉络挺进。

另据了解，去年国家发展改革委会同体育总局等部门印发的《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023—2025年)》提出，推动户外运动产业总规模到2025年达到3万亿元。此外，《运动户外消费者运营白皮书》显示，预计到2025年，运动户外用品的消费市场规模将以双位数复合增长率持续扩大，接近6000亿元。

 

 

 

 

 

(责编：郭思邈、高雷)
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