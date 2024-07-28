黄盛

人民网北京7月28日电 （记者黄盛）国务院国资委日前数据显示，各地国资委监管企业经营发展有序推进，1—6月实现营业总收入19.2万亿元、利润总额8267.8亿元，完成固定资产投资2.9万亿元，存量资产有效盘活，重点领域风险防范有力有效；科技创新能力加快提升，研发经费投入2495.7亿元，同比增长10.4%。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示，各地国资委要在各地党委、政府的领导下，坚持问题导向、目标导向，扎实推动企业发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，发展动力由投资、劳动等要素驱动转向创新驱动，发展结构由增量扩张为主转向调整存量、做优增量并举，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力，加快建设现代新国企、建设世界一流企业。

据记者了解，上半年，各地国资委支持企业创新的政策体系加快完善，原创技术策源地建设初见成效，协同创新攻关全力推进；国企改革不断深化，新一轮改革组织推动有力，改革重点任务扎实推进，改革专项工程拓面提质；监管效能持续增强，监管体制不断健全发展，监管制度更加精准完善，监管方式更加科学高效。

以深化国企改革为例，2024年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年，也是承上启下的攻坚之年。全国各地国资委的新动向在于，除了体制机制类改革外，更加强调国有企业功能使命类的革新，尤其是科技创新、产业控制、安全支撑和增强核心功能等领域的布局。特别是优化国有资产资源配置成为重要议题，剥离处置“两非”“两资”、盘活存量资源，以及增加对战略性新兴产业的投入也备受关注。

“上阶段国企改革解决了‘有没有’的问题，接下来是解决‘好不好’‘优不优’的问题，使各地国有企业真正按市场化机制运营。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网记者表示，上半年各地国企改革深化提升行动更加注重传统产业与新兴产业的衔接，防止出现断层，以科技和数字化为抓手，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，催生新产业新业态新模式。

针对各地国资委下半年的重点工作，国务院国资委在日前召开的地方国资委负责人研讨班表示，要突出抓好高质量的稳增长，指导企业紧盯年初制定的生产经营目标；要大力推动科技创新和产业创新深度融合，加快发展新质生产力；要乘势而上深化国有企业改革，紧盯国有企业改革深化提升行动目标任务；要持续完善国有资产监管体制，有效防范化解重大风险，全面加强国有企业党的领导党的建设，以高质量党建引领保障高质量发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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