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人民币全球支付占比继续回升

2024年07月28日09:33 | 来源：经济日报
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原标题：人民币全球支付占比继续回升

环球银行金融电信协会（SWIFT）发布的最新月度报告显示，今年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币占比4.61%，较5月环比增加0.14个百分点，连续第8个月位居全球第四支付货币地位。与2022年11月相比，今年6月人民币在全球支付中的份额几乎翻了一番，当时的占比仅为2.37%。

自2009年跨境贸易人民币结算启动至今，人民币国际化经过10余年发展，焕发出旺盛生命力。目前，在我国金融机构、企业和个人开展的跨境交易总额中，有近一半使用人民币结算。主要离岸人民币市场存款近1.5万亿元，人民币计价金融产品日趋丰富。2022年5月，国际货币基金组织将人民币在SDR中的权重由2016年确定的10.92%进一步上调至12.28%，反映出国际社会对人民币市场化改革成就的高度认可。

人民币国际化进程加速的原因是什么？中银证券全球首席经济学家管涛认为，首先是因为中国贸易投资体量庞大，是全球第一大商品出口国、第二大商品进口国，是利用外资大国和对外投资大国，正是这种与世界经济的紧密联系使得人民币境外流通使用获得极大支持。其次是中国坚持负责任的宏观经济政策，保证了人民币的信用。再次，中国加快金融市场双向开放，人民币资本项目国际化不断提高，有利于吸引外资增配人民币金融资产。

“当前，广泛开展的双边和多边货币合作使得人民币的国际储备职能、使用场景以及便利性不断提升，人民币离岸融资的作用更加突出，人民币重回全球前四大最活跃支付货币，为外资投资中国债券资产建立了信心。”中国民生银行首席经济学家温彬表示。国家外汇管理局最新公布的数据显示，今年上半年，外资净增持境内债券接近800亿美元，为历史同期次高值。

今年以来，来自境外市场的人民币贸易融资需求增加，成为拉动人民币国际化稳步推进的新引擎。数据显示，6月人民币在SWIFT全球支付中的占比显著回升，也与当月全球支付环境波动存在一定关系。6月，全球所有货币支付金额较5月环比减少3.23%，但人民币支付金额环比仅减少0.22%，令人民币全球支付占比相应上升。

有分析人士认为，受美联储维持较高利率影响，越来越多跨国企业与新兴市场国家企业纷纷尝试使用人民币作为贸易融资货币。比较而言，人民币汇率波动相对平稳，且融资利率显著低于美元。

在多位市场人士看来，尽管6月人民币对美元汇率继续回落，但这不影响人民币在跨境贸易结算领域的使用范畴持续扩大。究其原因，相比其他新兴市场货币与日元等发达国家货币汇率一度出现较大幅度回落，人民币汇率保持较强韧性，吸引越来越多境外企业在跨境贸易环节接受人民币。

中国银行研究院高级研究员赵雪情说，未来一段时期，要继续稳慎扎实推进人民币国际化，可进一步完善人民币跨境使用政策体系，进一步提高金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产流动性，完善离岸流动性供给机制，深化货币合作，在双边本币结算、货币互换方面发挥人民币积极作用，把握能源转型与支付变革机遇，为人民币国际化增添新内涵。（记者 姚 进）

(责编：王连香、杨迪)
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