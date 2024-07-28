原标题：多元“夜”态燃动夏日

高温天气挡不住人们的夜间消费热情。古镇啤酒节激情四射，四方美食香气扑鼻，城市微度假中心的文创集市内精彩纷呈……河北省石家庄市通过不断引进新业态、新玩法，让夜市热起来、消费旺起来，为游客带来全新沉浸式体验。

夜幕降临，石家庄栾城区古栾水镇的游客围坐在湖畔，感受“啤酒时间”的激情和欢快。随着一阵摩托艇的轰鸣声，湖中两道巨型水柱直冲云霄，一场炫酷的“飞人秀”引爆全场。

这里是2024石家庄国际啤酒节主会场，除了来自不同国家和地区的知名啤酒品牌外，湖上飞人秀、幻影灯光秀、摇滚电音表演等节目更引人注目。“这是我第二次来啤酒节，今年活动比去年更精彩，啤酒品牌也更多了。”来自太原的游客刘思栋说。

近年来，石家庄市持续打造“国际啤酒节”名片，将其作为城市夜经济建设的重要组成部分。今年的啤酒节活动将持续至9月底，除了设在古栾水镇的主会场外，还开设17家分会场，营造多点位联动的浓厚氛围。

“本届啤酒节将通过‘啤酒+足球’‘啤酒+美食’‘啤酒+音乐’等多种形式，打造更多消费新场景，满足市民和游客消夏娱乐需求，进一步激发城市消费新活力。”石家庄市商务局副局长杜铁行说。

热闹的啤酒节点燃了夏夜激情，漫步于灯火绚丽的城市微度假中心，则可以让人安静地体验石家庄的人文魅力。走进位于石家庄市长安区的石美集城市微度假中心，古老质朴的红砖墙凸显工业遗存印记，萌趣十足的雕像与色彩明亮的装饰，带来颇具现代感的视觉体验。

“妈妈，我想自己做一把漆扇。”在一家文创摊位前，一个小女孩被漂亮的漆扇吸引，忍不住想动手体验一番。在清水盆中滴入松节油，漂浮在水面上的色彩纹路随之千变万化；小心翼翼地将团扇探入水面，沉入提转之间，一把独一无二的漂漆团扇便制作完成。“这里的文创市集里不仅有非遗展示，还能亲自上手制作，很适合带娃来体验。”市民张文静说。

这里曾是石家庄煤矿机械有限责任公司的老厂区，如今已变身为集休闲、娱乐、文化于一体的城市微度假街区。在保留原有工业遗风的基础上，把6座旧厂房改造成工业文化展览馆、网红图书馆、艺术大师工作室、运动馆等功能性场馆，再加上趣味十足的美食市集和文创市集，引得众多市民游客前来打卡。

近年来，石家庄市将文化资源融入城市更新大局，陆续建设了石美集城市微度假中心、东垣古城遗址公园、石家庄工业遗址公园等一大批城市更新项目，促进商业和文旅有机融合。

“一步一景，入眼皆是惊喜！”夜晚，游客刘克明穿行在石家庄市新华区正太里文旅休闲街区，看着老火车站、大石桥、广安市场等众多老地标建筑的微缩景观，他感觉自己回到了记忆中儿时的街巷。“黑白电视机、二八大杠自行车、怀旧风海报……正太里文旅休闲街区通过再现上世纪八九十年代的市井百态，让我们体验到记忆中的旧情怀。”刘克明说。

美食更是该街区的一大特色，麻辣烫、热干面、钵钵鸡等来自天南海北的美食汇聚于此。“随着城市更新的推进，我们将夜市转入室内，提升了夜间消费环境，将不同业态组合穿插在不同的区域，通过差异化业态增加消费体验感。”正太里文旅休闲街区运营负责人赵魏说。

“近两年来，石家庄市新建和改造30多条特色商业街区，把特色商业街区建设作为推动夜经济繁荣的新引擎。”杜铁行说，“我们将继续探索不同季节的夜经济模式，培育多元化的夜间消费场景，打造夜经济体系，推动城市夜经济高质量发展。”（宋美倩）

(责编：王连香、杨迪)

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