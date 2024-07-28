原标题：进一步优化银发消费软环境

日前，天津市宁河区与中国老龄协会签署《共建智慧健康养老综合试点城市合作框架协议》《关于合作共建康复一体化试点项目战略合作协议》，将发挥天津宁河区生态资源、农业资源优势，发力“银发经济”，打造辐射京津冀的养老产业新名片。

银发经济是朝阳产业。复旦大学老龄研究院《中国银发经济发展研究报告》显示，2035年银发经济规模将达到19万亿元，占全国总消费的28%，占GDP的9.6%，市场潜力巨大。老年群体有大量产品需求和服务需求，将创造更多就业岗位，激活新消费市场是拉动经济增长的新引擎。联合国相关数据预测，2035年中国老龄人口将超过4亿人，庞大的人口规模正催生广阔市场空间。

2021年，十三届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提出“发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态”。今年初，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，聚焦四方面推出26项举措。

发展银发经济要满足老年群体需求，适应他们的消费习惯和消费特点。老年群体经济来源稳定、消费理性谨慎、注重商品和服务的“性价比”，对于养老社区，他们不仅要求住宿等硬件设施过硬，更注重健康保障、家庭社交等软环境。如居住地环境要绿色生态、餐饮食谱要养生健康、医疗保健服务更加专业细致等；同时，老年人也更愿意为家庭社交买单，愿意与家人朋友一起聚餐、旅游等。因此，要进一步提升银发消费软环境，适应老年群体需求。

老年群体注重养生保健，喜欢配套生态花园、休闲景观等绿色元素的宜居社区。同时，他们还希望增加社交与互动功能，如设立访问生活区，鼓励亲友定期居住共同生活，满足多种类型的心理需求。同时，社区还要能满足老年群体医疗服务、健康管理、康复护理等消费需求，并对接社保、医疗保险手续，为跨区域养老做好准备。此外，老年人喜欢的文化娱乐也不可忽视，如图书馆、艺术表演场所、健身活动场所等，这些配套设施能够进一步丰富老年人的文化生活。

随着人工智能、可穿戴技术大量应用，将会有更多新技术新产品可用于服务老年群体，如智能家居、在线购物服务平台、智能交通出行、养老机器人等。未来，云计算和物联网技术也将进一步提升养老服务的互联互通和实时监控，提升服务的信息化水平和响应速度。（商 瑞）

(责编：王连香、杨迪)

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