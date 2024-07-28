原标题：用好“144小时”机遇接住国际流量

国家移民管理局日前发布公告，新增郑州新郑国际机场等3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。至此，政策适用口岸增至37个，将为近期火热的入境游再添一把火。

144小时过境免签给外国人入境带来诸多方便。外国公民从37个口岸过境前往第三国(地区)，可以免办签证在规定区域内停留不超过144小时，开展旅游、探亲、商务等各种短期活动。举例来说，从新郑机场过境转机的外国人，可以有6天免签时间在河南全境游玩，看龙门石窟、赏云台山，穿汉服、吃烩面，感受中原文化。

去年以来，我国接连推出各类免签政策，对法国、德国等15个国家试行单方面免签政策，新增与新加坡、泰国等7个国家互免签证，扩大部分国家人员免签入境海南事由，全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。免签“朋友圈”不断扩容，旅行成本降低，外国人“说来就来”游中国成为现实。今年上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%，其中免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。

此次144小时过境免签政策适用口岸再增加、停留范围再扩大，不仅给外国人提供了探索中国各地的绝佳机会，也搅动了当地旅游市场的一池春水，对于拉动当地消费，促进经贸往来、文化交流甚至招才引智等都有积极影响。更重要的是，免签政策为当地开启了一扇更大的对外展示窗口，让城市走向世界舞台，产生长期的、可观的经济效益、社会效益。

相关地区和部门应精心布局、做好保障，把握住144小时过境免签带来的发展机遇。概括地说，就是在通关流程和成本上做“减法”，在通关引导和体验上做“加法”。创新144小时旅游产品开发，设计主题鲜明、形式多样的入境游线路，覆盖当地优质旅游资源。培养外语导游等专业人才，深化与境外旅行商的合作，做好免签政策和城市品牌的境外推广，加大对境外客源市场的开发，将政策红利尽可能多地转化为企业收益。做好外国游客入境全方位保障配套，聚焦支付手段、网络通信、离境退税、交通出行等方面，打通外国人在华商务会奖、观光旅游、休闲度假中的堵点难点。畅通法律政策、民俗习惯等方面的信息咨询途径，提高外国游客安全感和信任感。

当前，越来越多外国人带着期待来到中国，China Travel相关视频在社交媒体上的热度不断攀升，“City不City”热梗出现在国内外各类游记视频里。这是一场互有好感的双向奔赴，期待各地能够接住这波“国际流量”，更生动地展现自己，让外国人更全面地了解中国。(金观平)

(责编：王连香、杨迪)

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