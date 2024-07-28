人民网北京7月28日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，7月27日，水利部按照国家防总防汛抗洪救灾工作视频会议部署，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商。李国英强调，要始终绷紧防汛抗洪这根弦，扛牢天职、迎“风”而上、闻“汛”而动，全力以赴做好台风“格美”暴雨洪水防御工作。

根据预报，受3号台风“格美”影响，7月28日至31日，长江流域鄱阳湖水系、洞庭湖水系，黄河流域伊洛河，海河流域漳卫河、子牙河、北三河、滦河，辽河流域辽河、浑河、太子河，松花江流域第二松花江、牡丹江等河流可能发生超警洪水；台风移动路径覆盖区域中小河流可能发生较大洪水，防汛形势依然严峻复杂。

7月27日8时，第二松花江上游干流代表站丰满水库（吉林省吉林市）入库流量涨至9010立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“第二松花江2024年第1号洪水”。当日18时，水利部将针对湖南省的洪水防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

——加强监测预报预警，牢牢把握工作主动权。水利部坚持防汛关键期工作机制，李国英先后3次主持专题会商，滚动分析研判台风“格美”发展动态和重点地区雨情汛情形势，针对性安排部署各项防御工作。水利部强化监测预报预警和应急响应联动，加密滚动监测预报，每日发出“一省一单”靶向预警，针对浙江、福建、湖南启动洪水防御Ⅲ级应急响应，针对江西、辽宁、吉林、北京、天津、河北等省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应。水利部各流域管理机构和有关省（自治区、直辖市）根据汛情态势及时启动相应等级的应急响应，全力应对台风暴雨洪水。

——加强巡查防守，确保防洪工程安全。台风中心目前已移动到长江流域，台风强降雨主要集中在洞庭湖和鄱阳湖水系，叠加前期高水位行洪影响，长江中下游干堤及“两湖”地区堤防防守和水库安全度汛面临极大压力。水利部提前对堤防巡查防守和水库安全度汛等工作作出专门部署，派出工作组赴江西、浙江、福建、湖北、湖南等地协助指导台风暴雨洪水防御工作。

——科学调度水工程，保障流域防洪安全。水利部强化流域水工程统一联合调度，台风影响区所有控制性水库提前降低水位、预泄腾库，洪水来临后充分拦洪运用，病险水库原则上一律空库运行。水利部珠江水利委员会调度韩江棉花滩、高陂、长潭等水库预泄腾库2.2亿立方米，从容应对韩江第5号洪水；水利部海河水利委员会精细精准调度流域控制性水库预泄腾库、重要闸坝联合运用、重要行洪河道降低水位，目前海河流域33座山区大型水库水位全部保持在汛限水位以下，累计预留防洪库容95.59亿立方米，积极应对即将到来的台风暴雨洪水；水利部松辽水利委员会提前调度丰满、白山等骨干水库预泄腾库，做好拦洪运用准备。同时，有关流域管理机构会同地方水利部门，全面检视暴雨洪水影响区域内每一处蓄滞洪区，提前细化运用准备，确保关键时刻“分得进、蓄得住、排得出、人安全”。

——强化山洪灾害防御，确保人民群众生命安全。水利部会同中国气象局每日发布未来24小时山洪灾害气象风险预警，滚动发布未来2小时短临预警，7月25日以来向江西、浙江、福建等8省（自治区）发布山洪灾害临近预报预警8期。地方水利部门根据台风影响降雨和下垫面变化情况，动态调整预警阈值，及时发布预警信息，盯紧基层末梢，落实“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节和临灾预警“叫应”措施，提前果断转移危险区群众，确保人员安全。

据预报，台风“格美”北上及影响将持续到7月31日，防汛形势依然严峻复杂。水利部始终绷紧防汛抗洪这根弦，牢牢把握工作主动权，坚决打赢台风暴雨洪水防御这场硬仗。

(责编：郭思邈、高雷)

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