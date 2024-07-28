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我国工业企业效益平稳恢复 装备制造业活力不断增强

焦磊
2024年07月28日10:03 | 来源：人民网
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全球每10份造船新订单，有超过七成流向中国，在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居全球首位；中国智能手机市场出货量超过1.4亿台，同比增长7.7%，国内手机品牌首次包揽了中国市场前五的席位；新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%……

今年以来，随着我国制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，装备制造业活力不断增强，有力支撑规上工业利润增长。

国家统计局数据显示，上半年，全国规模以上工业企业利润同比增长3.5%，增速比1—5月份加快0.1个百分点。其中，6月份规上工业企业利润增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。分行业看，在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长，增长面为78.0%，与1—5月份持平。

“装备制造业利润同比增长6.6%，拉动规上工业利润增长2.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率超六成。”

国家统计局工业司统计师于卫宁解读称，装备制造业利润占规上工业的比重为35.0%，同比上升1.0个百分点，今年以来比重持续上升，规上工业利润行业结构不断改善。

分行业看，智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长，带动电子、汽车行业利润分别增长24.0%、10.7%；造船业竞争力提升、订单快速增长，带动铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长36.0%。

民生银行首席经济学家温彬表示，6月规上工业企业利润连续三个月实现正增长，得益于目前宏观组合政策实施力度不断加大，加上外需的有力支撑，工业生产实现平稳增长。

装备制造业在增加利润的同时，增加值也保持较快增长。上半年，规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.8个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为33.3%，较一季度提升1.5个百分点。

上半年，“甬舟号”盾构机组装完成，空间环境地面模拟装置正式运行，大功率重型燃气轮机样机顺利下线，全球首个超大单机容量海上风电场并网发电，第五代LNG船“绿能瀛”号成功交付，一系列重大装备建造完成或投入使用，为工业经济高质量发展注入新活力。

近期，大规模设备更新和消费品以旧换新迎来多项政策“大礼包”。设备更新贷款财政贴息比例从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息总规模200亿元；统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新……温彬表示，为推动工业发展，多项政策将在扩大国内需求、畅通国民经济循环、塑造发展新动能方面加力提效。

随着设备更新和消费品以旧换新需求逐步释放，装备制造业将迎来更多增长空间。数据显示，在大规模设备更新政策带动下，上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，制造业技术改造投资增长10.0%。同时，大规模设备更新带动了相关设备生产较快增长，惠及多个重点行业。在积极因素推动下，钢铁需求有所回升，二季度钢铁行业利润实现较快增长，有色冶炼行业上半年利润增长78.2%，保持高速增长态势。

此外，上半年，消费品制造业利润同比增长10.0%，延续年初以来的两位数增长态势，增速高于规上工业6.5个百分点。于卫宁表示，国内消费需求有所恢复，叠加工业品出口增长加快、上年同期基数较低等因素，共同推动消费品制造业利润较快增长。

“下阶段，要积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断推动工业经济高质量发展。”于卫宁说。

(责编：郭思邈、高雷)
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