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淮委：闻“汛”而动 筑牢防汛安全防线

欧阳易佳
2024年07月28日10:16 | 来源：人民网
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沂河、沭河发生1号洪水。

淮河发生1号洪水。

……

2024年入汛以来，淮河流域迎来多次强降雨过程，持续时间长、累计雨量大，一周时间，沂沭泗河水系、淮河干流相继发生编号洪水达5次。据统计，今年7月份以来，淮河流域累计降水量342毫米，较历史同期偏多134%，为1954年以来历史同期第1位，淮河干支流出现连续涨水过程。

“开启彭家道口闸，下泄量1000立方米每秒。”7月9日11时，“东调南下”工程刘家道口枢纽首次调度运用，迎战沂河、沭河编号洪水。

“东调南下”工程是处理沂沭泗河洪水的战略性工程，经过多年建设，基本建成了主要河湖相通互联、控制性工程联合调度的拦、分、蓄、滞、排兼备的洪水“东调南下”防洪工程体系。

为应对此次编号洪水，“东调南下”工程和直管工程的联合调度发挥了突出作用。截至7月24日8时，沂沭河洪水东调入海洪量约18亿立方米；沂河洪水经刘家道口闸南下13.11亿立方米，经彭家道口闸东调11.80亿立方米。

防汛调度犹如排兵布阵，牵一发而动全身。洪峰过后，在洪水消退期间，根据降雨情况，水利部淮河水利委员会（以下简称“淮委”）适时调整二级坝枢纽、韩庄枢纽、骆马湖嶂山闸下泄流量，尽量减少超警河段长度和时长。同时严格执行24小时值班和领导带班制度，严阵以待，强化巡堤查险，筑牢安全防线。   

7月12日夜晚，蚌埠，防汛会商室。“受近期强降雨影响，淮河干流王家坝站预计13日2时将超过26.50米，并继续上涨……”面对即将到来的1号洪水，一道道防汛指令从这里发出，一项项防御举措落实在洪水到来之前。

为积极应对淮河洪水过程，淮委滚动研判防汛风险隐患，强化监测预报预警，精细调度水利工程。

“根据目前雨水情，经过系统演算，提出了两个调度方案。”在淮河防汛值班室，淮河防洪“四预”系统化身“千里眼顺风耳”的哨兵，时刻滚动更新预报、预警、预演、预案措施，通过提前演进洪水过程，为防洪调度科学化决策提供了重要技术支撑。

防汛值班室内，值班人员昼夜值守，密切关注雨水情和天气变化，确保信息上传下达；洪水防御第一线，工作组逆风而行，辗转多地指导地方防汛工作；工程管理最基层，巡河人风雨无阻，24小时不间断巡堤查险，不放过一丝一毫的安全隐患……淮委持续加强超汛限水位水库调度运用监管，慎终如始做好防御工作。

数据显示，洪水期间，山店、燕山、梅山等22座大型水库拦洪削峰，最大拦蓄洪量约13.29亿立方米，有效降低下游洪峰水位。

(责编：郭思邈、高雷)
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