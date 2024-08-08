为进一步激发青年学子对科技创新的热情、拓宽前沿技术视野，华为于近期启动“走进华为·人生第一堂HarmonyOS公开课”招募活动，面向2024年高考毕业生及大一、大二学生发出邀请，共同开启一场奇妙的鸿蒙科技探索之旅。

据悉，报名将持续至8月10日，最终报名的100名学子将于8月17日齐聚东莞松山湖HarmonyOS公开课，近距离了解并体验HarmonyOS最新技术与应用成果。

华为相关负责人表示，“走进华为·人生第一堂HarmonyOS公开课”不止是一次青年学生走进企业的参观学习，更是一场与未来科技深入“对话”、激发无限潜能的启迪之旅。对于青年学子而言，此次活动将提供一个接触前沿科技的宝贵契机，并在他们心中种下一颗“鸿蒙”种子，成为其迈向鸿蒙世界、参与鸿蒙创新的第一步。同时，通过与华为天才少年的面对面交流，学子们还能汲取宝贵的成长经验，激发对未来个人发展的长远规划与深入思考。

“而对于鸿蒙来说，青年人才是推动鸿蒙生态未来持续繁荣的关键力量。通过搭建这样一个开放的交流学习平台，华为希望能够吸引更多具备创新意识及产业实践能力的青年学子加入到鸿蒙生态的建设中来，为鸿蒙生态的长远发展注入强劲动力。”该负责人说。

华为方面指出，公开课面向全网招募，是对青年学子的一次诚挚邀约，将激发更多青年才俊开启HarmonyOS 学习之旅。相信随着越来越多青年人才投身到鸿蒙生态建设，将有力推动千行万业的创新步伐，让中国科技产业在国际舞台上展现出更加强大的竞争力。

(责编：曹淼、李源)

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