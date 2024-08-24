原标题：库卡机器人获TüV莱茵北美cTUVus及CE指令符合性证书

8月23日，在2024世界机器人大会库卡展台，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TV大中华区（简称“TV莱茵”）为库卡机器人产品SCARA系列（型号包括KR6、KR13、KR20系列）颁发了TV莱茵北美cTUVus认证、CE-MD机械指令及CE-EMC电磁兼容指令符合性证书。

库卡中国研发总监张冶，TV莱茵大中华区产品服务事业群区域销售总经理徐澍、大客户经理何旭东等双方代表出席了颁证仪式。

张冶在致辞中表示：“库卡机器人SCARA系列能顺利通过认证，不仅是对我们对产品安全性和技术实力的认可，也彰显了库卡对提供专业、安全、可靠的工业机器人产品的坚定决心和承诺。未来，我们期待与TV莱茵进一步深化合作，通过拓展更多产品线的合作，建立优质产品口碑，引领机器人行业高质量发展。”

徐澍表示：“TV莱茵与库卡自2021年开启合作，库卡多款AMR、机器人产品已获TV莱茵颁发北美相关标准认证证书，以及欧盟相关指令/法规符合性证书。未来，TV莱茵将继续依托自身在机器人产品检测认证领域的丰富经验和技术资源，与库卡实现更广泛的合作，通过全方位的技术支持增强其产品在全球市场的竞争力。”

此次通过认证的库卡机器人SCARA系列产品，可广泛应用于汽车制造、电子装配、金属加工、食品饮料等行业的自动化生产线。库卡的自动化解决方案有助于提高生产效率和工作环境的稳定性和安全性，通过智能搬运分拣，优化物料处理流程，提高物流速度和整体运营效率。

TV莱茵与库卡于今年初签署了全面战略合作协议，涵盖自主移动机器人（AMR）、无人导引车（AGV）、工业机器人、堆垛机、锂电池、控制器等整机及相关核心零部件和配套设备的安全、电磁兼容（EMC）、无线和功能安全等方面。随着合作的不断深化，双方将致力于推动机器人技术的创新突破，促进行业进步，助力库卡为全球客户提供价值。

TV莱茵以专业技术赋能机器人从开发到部署的全过程，为企业提供包含机器人整机和关键零部件的安规测试、无线测试、电磁兼容测试、现场评估、风险评估、功能安全、市场准入等在内的一站式服务，共同应对日新月异的技术所带来的挑战。

(责编：崔元苑、李源)

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