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多元支付服务推动“China Travel”持续火热

人民网记者 黄盛
2024年08月25日08:36 | 来源：人民网
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“我们刚来中国旅游，现在手上只有欧元，需要兑换些人民币，用来旅途中的零星支付……”近日，两名外籍游客来到广州一家银行网点，咨询如何兑换零钱。

“工作人员给我们展示了200元和300元的零钱包。”其中一名游客新奇地说道，“工作人员还告诉了我们手机银行、数字人民币等几种支付方式。我们计算了短途旅行需要的金额，最终选择了个性化零钱包。”

现金作为传统支付手段，是入境外籍人士偏好的选择方式，用“零钱包”方式实现现金支付兜底，也是当下支付服务多元化的暖心举措。

暖心举措推动“China Travel ”持续火热。国家移民管理局有关负责人在日前国新办发布会上表示，一系列便利外国人来华政策措施相互配合、协同发力，带来多方位效益。前7个月，全国各口岸入境外国人同比增长129.9%，签发口岸签证同比上升182.9%。

“对于景区、公共交通、出租车等外籍人士常去的场所，中国人民银行联合文旅、交通等部门提供多样化的支付方式。”中国人民银行支付结算司司长严芳前不久向记者表示，在重点地铁站人工售票窗口布设POS机，支持外卡受理；引导出租车司机带零钞上路，组织商业银行向出租车司机提供“零钱包”。

记者了解到，今年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》之后，贴心的支付服务正成为来华外籍人士的“新配套”，“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”也逐渐成为外国游客津津乐道的中国体验。

目前，外籍来华人士可以灵活选择银行卡、移动支付、现金等方式。习惯使用银行卡的外籍人士，可以在机场、酒店、大型商圈等重点场所使用境外银行卡支付。习惯移动支付的外籍人士，可以直接使用境外手机号注册微信、支付宝，绑定境外银行卡支付；新加坡、马来西亚、泰国、韩国等地入境人士还可以直接使用当地的电子钱包扫码支付，不需要下载其他手机应用。习惯使用现金的外籍人士，可以在机场等口岸站点通过外币兑换机构、自助兑换机、ATM兑换人民币，也可以在银行网点、星级酒店等兑换，并在各类场所使用现金支付。

另外，支付宝、财付通等主要移动支付机构，也逐步优化业务流程，简化身份验证，提高绑卡效率，将单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，并将年累计交易限额由1万美元提高到5万美元，以便利外籍人员扫码支付打车、餐饮、购物等日常消费。2024年3月以来，“外卡内绑”移动支付业务规模月均环比增速约40%，进一步丰富了外籍来华人士支付服务。

业内人士对此表示，“China Travel”热潮给消费市场注入新活力，成为经济发展的又一引擎。各界需要协同构建一整套国际化的公共服务配套体系，在签证、交通、支付、网络、语言等方面为外籍来华人士提供便利性。

(责编：陈键、高雷)
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