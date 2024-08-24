原标题：阿维塔入股引望释放啥信号

历时9个月谈判，长安汽车入股华为子公司引望尘埃落定。本周，长安汽车与华为签署全面升级战略合作暨阿维塔投资引望公司协议。长安汽车旗下阿维塔正式成为华为旗下子公司引望智能技术有限公司的第二大股东，占股10%，交易金额115亿元。这也是当前首家投资引望的汽车企业。

自去年长安汽车与华为官宣，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，长安汽车拟战略引投以来，这家新公司的成立及其后续的一举一动，始终牵动着整个汽车行业的神经。尤其是新公司估值多高、长安汽车入股多少、后续还有哪些车企会加入等问题，成为业界关注的焦点。

此次签约明确释放了三个信号：一是引望估值1150亿元。这个估值“值不值”？业内有不同观点。有人认为估值并不夸张，是基于华为技术授权的装车量和国内新能源汽车渗透率增长的合理预估，不仅体现了华为在智能汽车领域的专业技术积累，也反映了市场对其未来发展的乐观预期。随着智能电动汽车市场的扩容和技术的进步，引望的估值还有望继续攀升。也有人认为，这一估值并不低，甚至高于不少整车企业，对于吸引后续车企跟投，抬高了资金门槛，形成很大挑战。

二是长安汽车通过旗下子公司阿维塔持股引望，而非长安汽车本身持股，充分体现了长安汽车的战略意图。作为长安汽车向新向上最重要的品牌战略载体，阿维塔代表了公司高端化发展方向，其入股引望，显然有利于提升自身技术，拉高品牌形象。同时，以阿维塔为主体进行入股，能降低股权交易对上市公司的资金压力。此次入股合作不构成关联交易，也不会导致长安汽车合并报表范围发生变更，短期内不会对长安汽车财务状况和经营成果产生重大影响。

三是阿维塔持股仅10%，而非40%。按照去年长安汽车与华为签署的“投资合作备忘录”，双方原定于半年内签署最终交易文件，包括股权购买协议、股东协议、目标公司章程等，长安汽车以及关联方的持股比例不超过40%。一些人据此推论，即使最终占比不足40%，也不会相差太多。而目前持有10%股权的结果，难免会让外界联想长安汽车对新公司的信心是否有所动摇。不过，换个角度来看，在华为保持引望控股股东身份，希望吸引更多车企共同“打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台”的初衷下，长安汽车以及关联方适当降低持股比例，或许更有利于后续引望对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权，成为股权多元化的公司。

当然，围绕此次战略性签约，还将有更多悬念和合作细节浮出。毕竟，无论是阿维塔还是引望，当前都没有实现盈利。但市场的魅力就来自于不确定性，来自于澎湃激荡的创新活力。不管怎么说，华为剥离汽车BU（业务单元），开放股权，广发“英雄帖”，邀请车企投资入股，变潜在竞争者为现实合作者，共谋发展，以及长安汽车通过旗下子公司阿维塔首家入股，确实是一次“双向奔赴”的创新探索，值得鼓励与期待。

要看到，面对全球汽车产业百年未有之大变局，虽然我国在汽车电动化阶段已取得先发优势，但决定胜负的关键在于智能化。而智能化比电动化技术更复杂、产业链更长、投入更大，技术创新要求早已超出车企传统业务范围。在燃油车时代，博世作为全球最大的汽车零部件供应商，其创新技术和产品解决方案不仅推动了德国车企的全球崛起，而且与车企构建了良好的整零关系，有力促进了全球汽车行业的发展。如果中国车企能和具有领先技术优势的信息通信企业携手，共同打造出智能电动时代的新“博世”，为中国汽车产业换道超车赋能，又何尝不是一件幸事。正如一些人所言，当前中国并不缺少一个新的汽车品牌，而是缺少一个世界级的全球化智能产品和服务供应链龙头。至少，引望提供了希望。

(责编：崔元苑、李源)

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