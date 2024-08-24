新华社北京8月24日电（记者陈旭）以“新质引领 创新共融”为主题的HICOOL 2024全球创业者峰会日前在京开幕。HICOOL全球创业者峰会始办于2020年，5年来，以赛为媒共吸引145个国家和地区的3.2万名创业人才、2.4万个创业项目参与，诞生了16家“独角兽”企业、127家“专精特新”企业。

开幕式上，工业和信息化部、人力资源和社会保障部分别与北京市签订共建高水平人才高地战略合作协议。现场还启动了北京国际人才服务保障综合配套改革先行区建设，为国际人才组织联合会北京代表处、“国际创投联盟”和“全球顶级创业赛会联盟”揭牌。

北京市委主要负责人说，北京是一座兼有传统与现代魅力的国际大都市，开放包容、充满活力，目前正在加快建设国际科技创新中心和高水平人才高地。北京市将不断拓展创新创业空间，不断强化创新创业支持，不断优化创新创业环境，建立技术、人才、资金全链条支持体系，用好中关村和服务业开放先行先试政策，完善企业“服务包”“服务管家”制度，为创新创业提供更加丰富多彩的场景，为创新创业提供稳定高效的要素支撑，为创新创业营造良好的社会氛围。

此次峰会囊括上百场系列活动，包括峰会开幕式暨颁奖盛典，高水平人才高地建设论坛、HICOOL创业高峰论坛，HICOOL会客厅、创投对接舞台、融合创新舞台、海外创新舞台、产业对接舞台以及HICOOL投资人会客板块；近千个硬核科技与优秀创业项目集中亮相，共吸引3万余位科创人才、500余家高科技创新企业、1000余位全球投资人参会。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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