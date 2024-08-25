本报记者 李 刚

在广东省佛山市顺德区格兰仕工业4.0制造基地，生产一台微波炉仅需要6.7秒。基地内，15条数智化生产线满负荷运转，每条生产线上，17个机器人挥舞着黄色机械臂，有条不紊地完成工序。

“实施数智化改造后，格兰仕微波炉生产效率是过去的9倍。”广东省格兰仕集团有限公司（以下简称“格兰仕”）电器配件制造部副总监熊智康说，格兰仕工业4.0制造基地实现了从自动上料到运送、组装、检测、包装的全流程数智化改造，走出了适合自身特点的高质量发展之路。

打造数智化产业链

“数智化改造对格兰仕来说不是选择题，而是必答题，是市场倒逼企业加快转型升级。”格兰仕董事长兼总裁梁昭贤说。

2012年，格兰仕对标国际一流的质量标准，定制微波炉全自动化装配生产线、电蒸炉腔体全自动化生产线，引进洗碗机、滚筒洗衣机箱体及内筒自动化生产线，从上游核心配套产业的模块化、规范化、标准化，到整机自动化、智能化生产，带动全品类不断向产业链高端攀升。

曾经，格兰仕与供应商之间通过电话下单，手写记录。一次沟通的失误，导致一个配套零部件无法及时足量供应，公司因此产生损失。

如今，格兰仕以世界级灯塔工厂的标准推进智能制造，打造完善的工业互联网生态，让所有的信息交互都在线上平台进行，做到秒级沟通。

在梁昭贤面前，铺展着一张格兰仕全链路数字化系统示意图。目前，格兰仕新中台已成功与第三方订单平台、客服系统、直播系统、快递系统、开票系统以及外部仓储系统实现数据、信息的无缝对接。

格兰仕还开启了全产业链数智化改造，小到一个元器件、螺钉、微动开关，大到压缩机、磁控管、电机等关键部件，从微波炉到综合性家电，做到产业链高度自主可控。格兰仕产供销一体化场景，入选工业和信息化部2023年度智能制造优秀场景。

数智化改造激发创新活力

调试传感器、绘制3D模型……作为格兰仕微生自动化开发部的一员，95后唐智已经在格兰仕数智化改造中挑大梁了。“数智化涉及的领域很广，可以尽情发挥年轻人创造性的想法。”唐智说，过去微波炉总装线上，产品装箱全部是人工操作，他和同事开发了自动装箱设备，大大提高了装箱效率。

“格兰仕自研自动化装备，已成为数智化改造主力。”格兰仕微波炉技术管理中心内销开发部负责人徐华锋介绍，在格兰仕数智化改造中，除了一些通用机器，新增自动化装备绝大部分是自主研制、改造。

在研发环节，格兰仕引入新一代信息技术，如云计算、大数据、物联网、人工智能等，提升了企业研发效率。“过去研发一个新品，周期需要10个月，现在研发过程中需反复试验的部分，可通过数字模拟完成，研发周期缩短至3个月。”徐华锋说。

在生产和运转环节，过去从接单到出货，需要人员在各车间部门之间协调沟通，无法快速响应市场需求，难以满足海外客户对批量产品越来越多、越来越细的个性化需求。

格兰仕借力数智化改造，自主研发了供应链系统供应商协同平台、制造执行系统等。“一台微波炉从接到市场订单到完成生产，过去需要20天以上，现在可缩短到7天。”熊智康说。

助力“中国智造”走出去

大型集装箱运输车往返于格兰仕工业4.0制造基地与深圳盐田港、广州南沙港、中山港，每天有10万台不同规格、不同功能的格兰仕微波炉销往全球近200个国家和地区。

在格兰仕工业4.0制造基地，检测设备紧盯每一台即将出口的微波炉。近年来，格兰仕海外市场销售额年均增幅在10%以上，生产效率高、精度高、质量稳定的工业4.0制造基地，助力格兰仕拓展、稳定海外市场。

目前，格兰仕在全球10多个国家和地区建立了分公司和研发中心，为近200个国家和地区的消费者提供产品和服务，其中自主品牌格兰仕产品已在60多个国家和地区销售。

在格兰仕工业4.0制造基地生产车间，新一代智能微蒸烤一体机依次下线。熊智康介绍，目前格兰仕数智化生产线集中生产自主品牌智能家电及各类高端智能化产品，满足全球市场的品质生活需求。

“数智化改造赋予中国企业更多的新机遇，格兰仕将抓住机遇，顺势而为，乘势而上，以‘中国智造’打造‘中国品牌’，推动‘中国品牌’走向世界。”梁昭贤说。

《 人民日报 》（ 2024年08月25日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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