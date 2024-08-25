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黄河普通干线最长桥合龙（经济新方位·重大工程一线）

数据建模保障54个合龙点精准对接

本报记者 韩 鑫
2024年08月25日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为新开黄河大桥。
　　杨 飞摄（人民视觉）

　　黄河下游，浪涛滚滚。中原大地上，河南郑州、新乡、开封三市交界处，一条长桥横卧大河之上，连通起河流两岸。

　　这是跨越黄河的又一重要工程——新开黄河大桥。8月21日，随着主跨最后一个节段块浇筑完成，大桥正式合龙。预计今年底建成通车后，新乡往返开封距离将缩短近30公里，行车时间缩短约30分钟，成为区域融合发展的新支撑。

　　创新工法，解决建设难题

　　从新乡市区出发，沿省道311线驱车，几经辗转，抵达封丘县港北新区大桥施工现场。踏上栈桥远眺，只见大桥横亘于滔滔黄河之上。

　　新开黄河大桥全长14.73公里，是黄河上普通干线第一长桥，其中主桥也是目前黄河上最长连续梁桥。

　　“大桥跨越河段为游荡型河道，河床宽浅、水流散乱，采用连续梁这一跨越黄河的经典桥型，不仅最为经济，也能有效防止河道游荡导致主桥偏离河道。”中交一公局集团河南新开黄河大桥项目安全总监王曰亮介绍，以黄河两岸内外大堤为分界，桥梁由主桥、南北堤内引桥、跨大堤桥和堤外引桥等7个部分组成，从高空俯瞰，蔚为壮观。

　　全长3公里的主桥桥面下，三联28排桥墩次第排开，水下桩基最深达111米，大约相当于37层楼的高度，让大桥在水流中稳稳矗立；放眼整座桥梁，1556个墩柱整齐分布，让大桥飞架于大河之上。

　　跨径130米，是目前国内单跨跨径最大的钢混组合连续梁桥。

　　沿堤外引桥一路前行，一座壮阔的跨大堤桥跃然入目。“黄河大堤两侧保护范围较大，不能打桩，再加上桥下有通行需求，大桥必须一越而过。”王曰亮说，从30米的堤外引桥跨径突然加宽至130米，保证成桥线形面临很大考验。

　　跨大堤桥最大预拱达70厘米，线形控制要求极其严格。对此，项目团队创新工法，采取少支架大节段拼装工艺，并对每一节段进行实时监测，既保证了桥梁耐久度，也让整个桥型平顺美观。

　　引入智能监测管理系统

　　“全线施工最繁忙时，近200台套大型设备、约2000人同时在高空作业，施工难度高、安全风险大。”项目技术负责人李兴旺说，全桥提前半年合龙，有赖于精益管理、创新突破。

　　大桥立得稳，桩基必须打得牢。新开黄河大桥桥身长，全线共有桩基2178根，其中立于黄河之上的主桥，桩基就多达480根。

　　“黄河水文环境复杂，施工时成孔困难易塌孔，钻孔作业风险高。”李兴旺说，为此，在钻孔后，给桩基加装永久护筒，套上一层“保护壳”，清孔时，采用高压旋流泥沙分离器，有效分离泥沙和河水，确保桩基稳固。“通过创新工法和科学组织，大桥正式开工不到一年，便赶在汛期前完成了主桥全部桩基施工任务。”

　　桥面架设阶段，起吊、拼装、浇筑、脱模、前移……高耸的桥墩上，48套浇筑设备如同挂在梁段上的一个个篮子，不断向桥墩两侧延展，让梁体逐渐成型。

　　“单套挂篮自重90吨，还要支撑重达170吨的浇筑节段块，必须时刻警惕安全风险。”李兴旺说，项目引入智能监测管理系统，通过传感器实时采集挂篮施工的结构受力、行走姿态等情况，一旦发现异常，及时报警处置，确保48套挂篮水上大面积同步稳定作业。

　　去年底，大桥顺利进入合龙阶段。

　　“合龙点多达54个，合龙顺序不同，成桥线形就有差异。从第一个合龙段开始，到全部合龙口完成，前后历时236天，如同一次多手联弹的‘多重协奏’。”李兴旺介绍，项目引进第三方线形监控单位，通过数据建模反复优化对比，最终选择最优合龙方案，成功将合龙段高程差以及轴线偏位控制在毫米级，实现了连续梁精准对接。

　　是一座连通桥，也是一座生态桥

　　新开黄河大桥上游8公里处，安罗高速黄河特大桥施工正酣，预计明年通车；再向上11公里，已通车的官渡黄河大桥车水马龙；顺流而下25公里处，便是G45大广高速开封黄河大桥。

　　桥桥飞架，互为比邻。再建大桥，意义何在？

　　新开黄河大桥处于郑州、新乡和开封三地交界处，通行需求旺盛。

　　“大桥下游25公里范围内仅有两座年限已久的浮桥，通行能力有限。”项目负责人张国奇说，此外，每逢上游小浪底水利工程调水调沙、汛期和冬季凌汛，浮桥就需要拆除，往来车辆只能绕行，通行时间近两小时。大桥建成通车后，将化曲为直，有效缩短三地车程。

　　放置在公路网中看，河南省交通运输厅有关负责人介绍，作为国道230线跨越黄河的交通要道，新开黄河大桥位于开封黄河大桥和安罗高速黄河特大桥之间，建成通车后将成为一条南北大通道，实现“一桥连三路”，成为连接国道327线、兰原高速和连霍高速的又一“关键一纵”，有效缓解车流压力，同时降低物流成本。

　　新开黄河大桥不只是一座连通桥，也是一座生态桥。据介绍，项目沿线途经黄河湿地、开封柳园口湿地等两个自然保护区，桥梁专门设计排污排水管线，施工人员配合吊机，在桥面下“穿针引线”，将两根直径1米的排水管，一段段精准拼接在预留的856个孔洞中，成为黄河水体的“守护线”。

　　“这根排水管，未来会将桥面污水汇入蓄水池进行集中处理，让大桥真正成为黄河之上的一道绿色跨越。”张国奇说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月25日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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