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汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超110万

2024年08月25日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月24日电  （记者王珂）记者近日从商务部例行新闻发布会获悉：商务部、财政部、国家发展改革委等7部门4月底印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴支持，相关政策实施3个多月来，成效逐步显现，特别是近两个月以来，补贴申请量快速增长。

　　最新数据显示：截至8月23日，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超110万，收到汽车报废更新补贴申请突破70万份，单日新增超1万份，呈现加快增长态势。

　　汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。1—7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月、6月、7月分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。

　　商务部新闻发言人何亚东介绍，近期，为进一步扩大政策效果，顺应各方呼吁，党中央、国务院安排超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新。在汽车以旧换新方面，主要有以下政策调整：

　　一是提高标准，补贴标准由报废更新新能源汽车补贴1万元、报废更新燃油车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。

　　二是溯及过往，对符合条件的汽车报废更新补贴申请，全部按照新的补贴标准执行；已经发放的补贴，也会补齐差额部分。

　　三是优化流程，会同相关部门优化补贴申请审核、资金发放流程，努力让消费者尽快拿到补贴。

　　在开展汽车报废更新的同时，商务部还将指导各地用好用足中央加力支持资金，合理制定出台汽车置换更新补贴政策，持续扩大汽车以旧换新政策成效。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月25日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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