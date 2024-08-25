人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国际市场需求回暖 上半年中国家电出口态势向好

2024年08月25日09:04 | 来源：新华网
小字号

　　记者从日前在浙江慈溪召开的2024年电子家电行业高质量出口工作会议上获悉，今年以来，随着国际市场需求回暖，中国家电出口实现稳步增长。

　　中国机电产品进出口商会数据显示，2024年上半年，我国全球家电（白电）出口额达648.1亿美元，同比增长13.4%；6月当月出口额为116.9亿美元，同比增长21%。自3月份起，我国家电产品月度出口规模连创新高，连续4个月突破百亿美元。

　　从全球区域出口表现来看，新兴市场、“一带一路”沿线地区出口额稳步提升，其中对拉美市场家电出口份额增长明显，增速高达37.7%。此外，得益于“补库存”效应，我国对北美、欧洲（含欧盟）及大洋洲等发达地区家电出口态势亦有所回暖。

　　各大家电品类及家电零件出口势头亮眼，呈量额齐升的良好态势。空调、冰箱、冷柜、洗衣机等大家电累计出口增速均在20%以上。（记者郑可意）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多元支付服务推动“China Travel”持续火热
　　“我们刚来中国旅游，现在手上只有欧元，需要兑换些人民币，用来旅途中的零星支付……”近日，两名外籍游客来到广州一家银行网点，咨询如何兑换零钱。 “工作人员给我们展示了200元和300元的零钱包。…
我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元
　　人民网北京8月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。 黄河古贤等34项重大水利工程开工建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部