记者从日前在浙江慈溪召开的2024年电子家电行业高质量出口工作会议上获悉，今年以来，随着国际市场需求回暖，中国家电出口实现稳步增长。

中国机电产品进出口商会数据显示，2024年上半年，我国全球家电（白电）出口额达648.1亿美元，同比增长13.4%；6月当月出口额为116.9亿美元，同比增长21%。自3月份起，我国家电产品月度出口规模连创新高，连续4个月突破百亿美元。

从全球区域出口表现来看，新兴市场、“一带一路”沿线地区出口额稳步提升，其中对拉美市场家电出口份额增长明显，增速高达37.7%。此外，得益于“补库存”效应，我国对北美、欧洲（含欧盟）及大洋洲等发达地区家电出口态势亦有所回暖。

各大家电品类及家电零件出口势头亮眼，呈量额齐升的良好态势。空调、冰箱、冷柜、洗衣机等大家电累计出口增速均在20%以上。（记者郑可意）

(责编：王仁宏、陈键)

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