目前，荆楚大地早稻收割正酣。记者驱车行驶在湖北省鄂州市梁子湖畔，放眼望去，广袤的稻田犹如披上了一袭金装，沉甸甸的稻穗压弯了腰；田间，一台台大型收割机开足马力、轮番作业，轰鸣声不绝于耳。

梁子湖地处长江中游，位于江汉平原东南边缘，是湖北省重要的粮食产区和渔业基地。湖泊周围的平原地带形成了丰富的湿地生态系统，自古便是远近闻名的“鱼米之乡”。

粮农正在鄂州市太和镇粮食收购中心卸载刚收获的稻谷。新华社记者张阳 摄

鄂州市涂家垴镇花园村村民刘道旭种了一辈子田。过去，村民围湖造田种水稻，收成只能看天。站在田埂上指挥收割机收割水稻的刘道旭说：“如今，把村里的闲置田地流转过来，就足够我们两口子忙活了。”

下午5时许，刘道旭就马不停蹄地把刚收割的稻谷运往太和镇粮食收购中心。他引导农用车停在卸载区。随后车斗缓缓升起，稻谷倾泻而下，堆成一座座小山。

“这一车稻谷刚好2万斤，收购价1块零3分，能卖2万出头。”刘道旭从车上下来，用挂在脖子上的毛巾抹了抹脸上的汗珠，提着嗓门对记者说，“今年种了300亩水稻，除了打药、收割等重活，都是我们两口子干，能赚8万元。”

太和镇粮食收购中心是鄂州市粮食生产销售的重要“窗口”，正值夏粮收购旺季，记者在现场看到，不时就有农用车满载稻谷开进来，过磅、卸载，整个厂房弥漫着浓郁的稻香。

刚收获的稻谷夹杂着少许稻秆，记者把手伸入稻谷堆，感到凉而潮湿。“刚收获的稻谷杂质多、水分高，还需进行清杂、烘干等后续处理，再把稻谷向外销售。”粮食收购中心负责人刘卫群说，现在气温高，稻谷不能放置过久，否则会变质，得加快烘干，把稻谷水分降低到13.5%左右。

大货车正在装载烘干后的稻谷。新华社记者张阳 摄

说着，刘卫群启动设备按钮。在传送带运输下，稻谷进入到10米多高的大型烘干机中。稻谷烘干后，除了进入粮库储存，部分将销售给附近的粮油企业。

跟随太和镇粮食收购中心的卖粮车，来到30公里外的鄂州市湖北华苑粮油有限公司。记者看到，一辆辆载满稻谷的货车从附近接踵而来，生产车间机械轰鸣、稻香扑鼻，精米自动化生产线正在运转，金黄色的稻谷经过脱壳、碾米、抛光等工序，变为一粒粒洁白清香的大米……

“华苑粮油年均收购12万吨稻谷，加工精米7万吨，销售市场遍及全国各地。”华苑粮油财务总监何立燕说，华苑粮油是湖北省农业产业化重点龙头企业，每年从早稻上市开始抢时生产，一直持续到10月份晚稻上市季。

粮食生产工作有序开展，离不开金融支持。“稻谷进厂卸载后，就要付款。每次收购，公司短期内就需要筹集至少5000万元流动资金。”何立燕说，为帮助公司资金周转，中国农业银行鄂州分行通过创新融资模式、金融产品组合，为公司放款2000万元，解决了“燃眉之急”，公司才敢大量收购稻谷。

正在该企业走访的中国农业银行鄂州分行相关负责人说，像华苑一样的农业企业，不仅关系到千家万户的餐桌，也关系到广大农民的生产收益。所以，银行会尽可能用好政策工具箱，为企业创新多元金融产品和高效金融服务模式。“我们确保对符合条件的农户和企业做到应贷尽贷，以保障粮农放心售粮，助力乡村振兴。”(新华社记者徐海波、田中全、张阳)

(责编：王仁宏、陈键)

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