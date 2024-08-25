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进厂“打工”、人机共融——解码人形机器人发展新趋势

2024年08月25日09:05 | 来源：新华网
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　　“手持遥控器轻推左手摇杆，机器人即刻迈开双腿向前行走，右手遥感控制灵活转身，像人一样轻巧移动起来，还能实现握手、下蹲、落座等动作。”在2024世界机器人大会上，记者尝试控制一台人形机器人，无需学会复杂的操作指令，也能轻易上手。

　　“这台今年推出的量产G1型机器人，价格为9.9万元人民币起，目前已被很多实验室和企业所采购，它可以结合人工智能技术进行开发学习，不断精进技能。”杭州宇树科技有限公司市场总监黄嘉玮告诉记者。

　　记者在现场用遥控器操作G1人形机器人。新华社记者 郭宇靖 摄

　　踢足球、写毛笔字、弹奏古琴、诗词对答……各式各样的机器人技能让人眼花缭乱。在世界机器人大会召开的第十个年头，与会业内人士都有一个共识：人工智能技术突飞猛进，正助力人形机器人快速迭代变身“智慧体”，让未来充满无限可能。

　　从应用看，传统人形机器人的“花拳绣腿”已经变为具体的应用加速落地，一些先进产品开始进厂“打工作业”，实现“人机协同”。

　　在此次世界机器人大会博览会上，优必选公司展示的机器人格外引人关注。今年以来，该公司人形机器人已经进入东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗等多家车企“打工”实训，在制造业的典型场景下，向规模化应用突破。

　　博览会现场展示人形机器人如何进厂“打工”。新华社记者 郭宇靖 摄

　　“人工智能大模型极大加速了人形机器人发展进程。”优必选科技人形事业部运控算法负责人葛利刚说，目前实际训练情况来看，人形机器人在汽车工厂的效率约为人的20%，预计未来1至2年内，通过不断调优，这个数字有望提升接近100%。但机器人可以24小时不间断工作，意味着综合效率将超过人。

　　在他看来，未来3至5年，人形机器人和人类协同工作的场景将越来越多，可以把劳动者从危险繁重恶劣的作业环境中解放出来。

　　不仅如此，人形机器人和人的情感交互将越来越紧密。在博览会上，具身智能机器人“天工”能够与观众对话交流，通过语音接收并响应指令，将指定物体抓取并置于指定位置。这背后是具身智能平台训练的视觉语言大模型，确保了对不同场景任务的理解能力。

　　北京具身智能机器人创新中心研发的人形机器人“天工”。新华社记者 郭宇靖 摄

　　北京具身智能机器人创新中心具身智能技术负责人车正平说，所谓“具身智能”，可简单理解为“具有身体的智能体”，它将更好实现数字世界和物理世界的交互。未来生活场景中，无论出去吃饭还是购物，人形机器人都将扮演更多角色融入人的生活，既有亲合力，又能为人类提供帮助和服务。

　　从“卷运动能力”到“卷实际价值”，各大厂商相互竞逐的背后，来自技术的有力支撑。世界机器人合作组织理事长、中国科学院院士乔红表示，人形机器人多模态大模型通过融合语音、图像文本、传感信号等多模态信息，为人形机器人的感认知和决策规划，提供了更强的理解、生成和关联能力，以及提升在复杂场景任务中的泛化能力。

　　除了技术和应用快速迭代，产业支撑也是人形机器人加快成长的最好例证。作为世界机器人大会的永久会址，北京经济技术开发区正全力构建从算法突破、模型研发到场景创造、产业转化的创新体系。“我们将加快建成国内领先、国际一流的具身智能机器人产业领航示范新城，到2026年底将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。”北京经济技术开发区管委会主任孔磊说。

　　工业和信息化部副部长辛国斌在作大会主旨报告时表示，人工智能等新技术的融合创新正在驱动机器人技术和产品发生蜕变，产业链加速重塑。当前中国正在深入实施“机器人+”应用行动，推动机器人赋能千行百业，机器人应用深度和广度迈向更高水平。“人机共融的智能时代已经加速到来。”他说。（记者郭宇靖、吉宁、阳娜）

(责编：王仁宏、陈键)
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