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《数字化绿色化协同转型发展实施指南》明确双化协同两大发力方向

2024年08月25日09:05 | 来源：新华网
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　　记者24日从中央网信办获悉，中央网信办等十部门秘书局（办公厅、综合司）联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，实施指南明确了推动数字产业绿色低碳发展、加快数字技术赋能行业绿色化转型等双化协同两大发力方向。

　　据悉，实施指南的印发旨在加快数字化绿色化协同转型发展，推动新兴技术与绿色低碳产业深度融合，利用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。

　　实施指南从创新引领、协同推进、开放合作、务求实效等四个方面，明确了推进双化协同工作的基本原则。还明确了各地区政府和相关部门，行业协会、高校和科研院所，相关行业企业等双化协同三类实施主体，为各类主体推进双化协同工作提供指引和参考；明确了数字化绿色化基础能力、数字化绿色化融合技术体系、数字化绿色化融合产业体系等双化协同融合创新三方面布局。

　　实施指南提出，各地区在使用指南推进双化协同工作过程中，要聚焦推动高质量发展、加快发展新质生产力，充分把握好自身在区域、产业发展中的定位，立足自身资源禀赋，积极打造特色产业和功能优势，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，加快经济社会发展全面绿色转型。

(责编：王仁宏、陈键)
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