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连晴高温下，山城重庆如何应对？

2024年08月25日09:07 | 来源：新华网
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　　近期，重庆大部分地区出现连续高温天气过程。连晴高温带来森林火险等级升高、用电负荷陡增、劳动者健康风险高等多重挑战，重庆采取多项举措积极应对。

　　受高温少雨天气影响，林区可燃物水分蒸发加剧，加之秋收农事用火、林区电力线路负荷增加等风险叠加，森林防火形势十分严峻。重庆于8月22日发布今年首个森林草原火险红色预警信号，多个区县发布封山令，打好森林防火“组合拳”。

　　地处三峡库区的重庆忠县森林资源丰富。近期，当地4支专业队伍与乡镇综合应急救援队伍等1950名救援人员和375支村级义务扑火队伍，全部进入临战状态，常态化开展带装巡护、应急演练、水泵技能比武等，提升队伍实战水平。为确保火情第一时间得到有效处置，忠县还为乡镇（街道）全覆盖配备多功能应急水车和高压扬程水泵，将常用灭火机具配发到重点林区村社。

　　头顶烈日，忠县国有林场护林员秦光宏像往常一样，戴着作训帽、身着迷彩服从护林哨出发，沿着崎岖山路，巡视看护林场。他所在的皮高湾管护站，位于海拔1300多米的方斗山上，每天，他都会多次上下山，开展森林防火巡护工作，挨家挨户叮嘱森林防火注意事项。

　　持续性高温天气带来用电负荷快速攀升，8月23日，重庆统调电网最大负荷达2816万千瓦，较历史最大负荷增长8.2%。重庆市能源局负责人介绍，市内煤电、燃机等各类电源“满格”供应的同时，今年新型储能的应用有效夯实了全市电力保障能力。

　　环卫工人用双手换来城市干净整洁，快递小哥来回奔波保障货物顺利送达，工人一线巡查维修确保用水用电用气安全……为保障整座城市正常运行，仍有不少劳动者战高温斗酷暑，默默在工作岗位上奉献着。

　　重庆市人力资源和社会保障局近日发布《关于做好高温天气下劳动者权益保障工作的通知》，要求全市各区县人社部门采取有效措施，维护好劳动者的合法权益，全力保障劳动者身体健康和生命安全。

　　在重庆市荣昌区，城区的38个“劳动者港湾”为户外劳动者提供了“防暑空间”。在荣昌区人大生态园河畔的“港湾”内，空调、冰箱、微波炉、防暑药品等一应俱全，环卫工人等户外劳动者可在此休息、饮水、热饭。荣昌区城市管理局还提前准备了防暑药品和清凉饮料，直接发放到一线环卫工人手中。中建二局西南公司根据天气变化和工程实际情况，适时调整施工计划，采取一系列措施，为劳动者健康和工程建设保驾护航。

　　24日，重庆市气象台连续第4天发布“高温红色预警信号”。针对本轮高温天气过程，重庆气象部门加强预报预警，做好防范应对气象服务。围绕农业生产，开展全市土壤墒情、旱情滚动监测，累计发布水稻、柑橘高温热害和干旱等农业气象灾害监测评估等服务50期，并通过手机向3.4万户农业经营主体推送。(新华社记者周闻韬、赵佳乐)

(责编：王仁宏、陈键)
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