甘津携手打造，让种植栽培历史超200年的甘肃永登“苦水玫瑰”产业化发展路子越走越宽；鲁陇联合培育，助“味甘而不腻、性温而不燥”的甘肃广河肉羊养殖，朝向百亿绿色产业目标迈进……

乘着东西部协作的东风，甘肃携手天津、山东，开展特色产业提升、产业集群打造、消费帮扶助农增收、劳务品牌培育四大行动。陇原大地上，一幢幢现代化工厂拔地而起，一条条产业链不断延伸，一件件陇味甘货走出大山。

从甘肃兰州市区向西北方向出发，走50多公里便可抵达永登县苦水镇。绵延数十里的花海摇曳生姿，新落成的游客接待中心、太空舱露营基地、玫瑰展览温室馆、花街花巷等纷纷亮相，一座集生态度假、文化体验、玫瑰加工为一体的玫瑰小镇正在快速崛起。

苦水镇常年种植世界稀有的高原富硒玫瑰，但由于缺乏深加工龙头企业，无法形成完整的产业链条，制约了玫瑰产业的高质量发展。

天津市宝坻区先后投入东西部协作财政援助资金5050万元，针对苦水玫瑰策划实施一系列文化产业项目，并通过招商引资拉长玫瑰产业链、提高玫瑰附加值。得益于此，永登全县玫瑰种植面积突破10万亩，鲜花年产量近2600万公斤，产值达6亿元，带动2万多农户直接受益。

在甘肃省定西市安定区鲁家沟镇，集中连片、采用了水肥一体化培育的马铃薯长势良好。这是山东省青岛市和定西市联合实施的万亩马铃薯高产示范项目，投资6000余万元，在鲁家沟镇3个村规划建设“引水上山”工程，将1.14万亩基本农田建成高标准农田，实现产量翻番的协作目标。该工程实施后，马铃薯亩产量将由2800斤提高到6600斤左右，亩均产值由不足2000元提高到8000元。

甘肃省农业农村厅区域协作促进处副处长郭亚洲介绍，目前东西部协作帮扶工作已到位协作财政援助资金32.12亿元，实施协作项目1504个，新增引导210家东部企业落地，到位投资20.79亿元，为甘肃巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥了积极作用。

这个暑假，天津农学院教授班立桐又一次来到了海拔3000米的甘肃省武威市天祝县，走进企业，实地了解白灵菇菌种发育和菌棒制作情况，并进行现场指导。

从2018年开始，他带领团队先后31次来到甘肃，足迹遍布武威三县一区的60多家企业、合作社，提供技术咨询、开展科技服务、培训技术人员。

在开展东西部协作的过程中，天津市组织科技力量，对食用菌产业的良种推广、成果转化、市场拓展等进行全产业链的倾囊相授，先后培养高端技能人才和专家143名，培育“田秀才”、“土专家”、技术骨干等1200余人，为当地培育了一支强有力、带不走的专业队伍。

据介绍，天津、山东两地组织专业对口、结构互补的专家团队，下沉甘肃乡村一线开展组团式帮扶，培养实用型技能人才，特别是持续发挥“津甘技工”“鲁甘人力”劳务协作品牌优势，扶持做强“天马焊工”“兰州拉面师”等51个省级劳务品牌，帮助15.9万名农村劳动力实现就业。

在开展东西部协作过程中，甘肃持续引导东部协作省市优势资源助力“甘味”农特产品打造，通过开展“甘味入鲁”“甘味入津”等展销推介活动，带动“甘味”农特产品走向全国市场。

定西携手青岛，着力打造了“陇上直通+齐鲁飞地”模式。在这种模式下，甘肃大宗初级农产品和粗加工产品，通过铁路、公路源源不断运销到山东，再进行精深加工、精品包装、市场营销，让甘肃产品与齐鲁元素有机融合、共同闯市场，带动定西的马铃薯、中药材、草牧、果蔬等优势产品的销售规模连上台阶。

“天津、山东以及中央定点帮扶单位真金白银投、真情实意帮、真抓实干扶，通过‘甘味入鲁’‘甘味入津’等消费帮扶举措，帮助销售我省特色农产品近40亿元，带动‘甘味出陇’效果明显。”甘肃省农业农村厅副厅长安国民说。（记者 尚杰 王冰雅）

(责编：王仁宏、陈键)

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