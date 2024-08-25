人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

浙江杭州：家门口充上平价电

2024年08月25日09:10 | 来源：光明日报
小字号

　　 倒车、停车、充电……家住浙江省杭州市拱墅区朝晖街道的居民李女士傍晚下班回到家，不到5分钟就顺利给自家新能源汽车充上了电。此前，她最苦恼的就是冒着酷暑到处找充电桩，直叹“太难了”。

　　 “朝晖街道的老小区，首批70个充电桩已建成投入运营，有效缓解了新能源汽车进老小区的难题。”朝晖街道综合信息指挥室负责人邵文彬说。

　　 新能源汽车公共充电设施建设今年首次被纳入浙江省民生实事项目。“由于老旧小区只有公共停车位，小区居民申请不了安装个人充电桩。”邵文彬介绍，以朝晖街道为例，12个社区37个生活小区现有登记新能源汽车1098辆，充电设施仅368处。

　　 今年年初，经过朝晖街道、国网杭州拱墅区供电公司、杭州市新能源汽车服务有限公司三方多轮次的调查协商，决定通过安装公共充电桩，缓解老小区新能源汽车充电难的问题。

　　 “充电桩由供电部门投资建设，建成的充电站，街道承担服务费，居民充电只需要付民用电费。”杭州市新能源汽车服务有限公司副总经理龚成尧说。

　　 李女士算了一笔账，按目前的补贴及电价，同样的用电量，在小区充电的费用是在外面充电站充电费用的五折左右。“而且现在家门口就能充上电，一定程度上解决了‘里程焦虑’。”

　　 “从最初的‘要不要装’，到如今的‘怎么装让大家满意’，尝试由供电部门负责设备支持、街道提供运营补贴、居民平价收费的惠民模式，是老旧小区实现园区更新的有益探索。”朝晖街道党工委书记李骃说。（记者 陆健 通讯员 张蕾）

　　 

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多元支付服务推动“China Travel”持续火热
　　“我们刚来中国旅游，现在手上只有欧元，需要兑换些人民币，用来旅途中的零星支付……”近日，两名外籍游客来到广州一家银行网点，咨询如何兑换零钱。 “工作人员给我们展示了200元和300元的零钱包。…
我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元
　　人民网北京8月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。 黄河古贤等34项重大水利工程开工建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部