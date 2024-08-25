倒车、停车、充电……家住浙江省杭州市拱墅区朝晖街道的居民李女士傍晚下班回到家，不到5分钟就顺利给自家新能源汽车充上了电。此前，她最苦恼的就是冒着酷暑到处找充电桩，直叹“太难了”。

“朝晖街道的老小区，首批70个充电桩已建成投入运营，有效缓解了新能源汽车进老小区的难题。”朝晖街道综合信息指挥室负责人邵文彬说。

新能源汽车公共充电设施建设今年首次被纳入浙江省民生实事项目。“由于老旧小区只有公共停车位，小区居民申请不了安装个人充电桩。”邵文彬介绍，以朝晖街道为例，12个社区37个生活小区现有登记新能源汽车1098辆，充电设施仅368处。

今年年初，经过朝晖街道、国网杭州拱墅区供电公司、杭州市新能源汽车服务有限公司三方多轮次的调查协商，决定通过安装公共充电桩，缓解老小区新能源汽车充电难的问题。

“充电桩由供电部门投资建设，建成的充电站，街道承担服务费，居民充电只需要付民用电费。”杭州市新能源汽车服务有限公司副总经理龚成尧说。

李女士算了一笔账，按目前的补贴及电价，同样的用电量，在小区充电的费用是在外面充电站充电费用的五折左右。“而且现在家门口就能充上电，一定程度上解决了‘里程焦虑’。”

“从最初的‘要不要装’，到如今的‘怎么装让大家满意’，尝试由供电部门负责设备支持、街道提供运营补贴、居民平价收费的惠民模式，是老旧小区实现园区更新的有益探索。”朝晖街道党工委书记李骃说。（记者 陆健 通讯员 张蕾）

(责编：王仁宏、陈键)

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