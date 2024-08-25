自“科创板八条”发布以来，截至目前，8条科创板主题指数已先后落地，并持续为耐心资本创造更多产品工具

8月23日，科创板指数体系再迎“新成员”——上证科创板盈利质量策略指数、上证科创板创新药指数和上证智选科创板价值50策略指数等3条指数正式发布。

自证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”）以来，在“丰富科创板指数”目标指引之下，科创板指数体系加速完善。据《证券日报》记者统计，自“科创板八条”发布以来，截至目前，已有8条科创板主题指数先后落地，持续为耐心资本创造更多产品工具。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）表示，未来，将进一步丰富和完善科创板指数体系，为投资者提供更加多元化的投资标的和业绩基准，扎实做好金融“五篇大文章”，助力资本市场服务实体经济高质量发展。同时，推动将科创板ETF纳入基金通平台转让，为投资者配置ETF等上市基金提供便捷渠道，引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域。

科创板指数体系再添新成员

近年来，上交所始终围绕落实高水平科技自立自强等战略部署，持续完善科创板指数体系，特别是自“科创板八条”提出“丰富科创板指数、ETF品类及ETF期权产品”以来，科创板主题指数“上新”不断。

7月25日，上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数发布；7月26日，上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数发布；8月20日，上证科创板200指数发布；此次集中发布的3条科创板主题指数更是落实“科创板八条”部署要求，持续丰富科创板指数品种的又一具体举措。

据悉，上证科创板盈利质量策略指数是从科创板上市公司证券中选取50只盈利能力较强、现金流状况较好的证券作为指数样本，以反映科创板盈利质量较高的上市公司证券的整体表现；上证科创板创新药指数是从科创板上市公司证券中选取30只业务涉及创新药领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板创新药领域的上市公司证券的整体表现；上证智选科创板价值50策略指数在选样方法中结合质量、价值及低波动因子，从科创板上市公司证券中选取经营风险及估值水平较低的50只证券作为指数样本，以反映科创板具备价值稳健特征的上市公司证券整体表现。

随着上述3条指数的加入，科创板指数增至24条，覆盖宽基、主题、策略等多种类型。同时，数据显示，截至目前，科创板主体指数的境内外跟踪产品规模合计已接近1600亿元。

东源投资首席分析师刘祥东对《证券日报》记者表示，从直接效果来看，持续丰富科创板指数体系将为投资者提供更多市场参考和产品选择，促进资本市场的多元化发展。从长期效果来看，这一举措有助于优化资本市场结构，吸引更多高科技企业和创新型企业在科创板上市，提升市场活力和吸引力。同时，有助于推动经济转型升级，推动新产业的发展壮大，促进经济结构调整和升级，为我国经济发展注入新的动力和活力。

指数化投资发展空间广阔

事实上，指数作为金融市场的重要资源，是资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”。数据显示，目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条，覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别，指数体系覆盖以沪深港为核心的全球20多个主要国家和地区，跟踪产品规模约2.4万亿元。

近日，上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024—2026年）》，从持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系、完善指数化投资生态和逐步构建指数风险管理体系等三方面入手，以打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”相互促进良性循环的指数化投资市场。

随着相关举措稳步推进，境内指数化投资发展空间广阔，ETF市场迎来发展机遇期。上交所在展望指数投资市场发展趋势时表示，2024年下半年，一方面，宽基指数体系将不断丰富，中证、上证、A系列指数协同发展，持续丰富宽基ETF产品布局，为中长期资金入市提供优质投资标的；另一方面，随着市场对策略指数认可度的提高，策略指数ETF将迎来进一步发展，指数增强型、高红利、高股息、低波动、价值、质量等策略ETF层出，丰富投资者选择。与此同时，围绕科技自立自强、央企估值回归、绿色环保节能、多层次资本市场建设等概念的ETF产品将持续涌现，呈现百花齐放的趋势。（记者 田鹏）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经