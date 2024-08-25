今年以来，北交所市场受到拟上市企业青睐。“上交所企业上市服务”发布最新发审信息显示，截至8月18日，今年新增申报企业32家，其中北交所30家。

东源投资首席分析师刘祥东在接受《证券日报》记者采访时表示，随着北交所对创新型中小企业的吸引力日益增强，其高质量扩容的步伐也在加速推进。在这一过程中，北交所不仅展现了对创新型中小企业的包容性，审核程序的高效性，还坚持严格的上市审核标准，确保市场健康稳定发展。

多家公司“转道”北交所

Wind数据显示，截至8月23日，今年以来已有151家公司登陆新三板。有多家公司在成功挂牌后，加快推动了北交所上市的进程，其中不乏多家公司“转道”上市。

例如，越升科技8月14日正式登陆新三板，并在8月16日发布公告称拟将辅导备案板块由深交所创业板变更为北交所；新三板公司百菲乳业在8月16日公告变更辅导备案首发板块，计划从沪市主板“转道”北交所。

此外，泰凯英、华汇智能、雅图高新、新康达、安达股份等新三板企业，也都在今年年初申请新三板挂牌，在成功挂牌后不足一个月，宣布启动北交所上市辅导。

从今年新挂牌新三板企业的经营业绩来看，多达55家企业2023年度归母净利润在6000万元以上，占比36%。其中，有26家企业2023年度归母净利润突破1亿元。

在刘祥东看来，新三板挂牌公司作为北交所的“后备军”，预示着未来北交所上市公司质量会进一步提升。

“北交所对创新型中小企业的吸引力逐渐增强，或成为创新型中小企业上市首选地。”北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示，今年6月份以来，北交所上市委员会审议会议恢复常态化。进入8月份，上市委员会审议会议召开频次处于加速状态。这都将助力北交所新股发行速度进一步加快，实现北交所市场高质量扩容。

北交所严把“入口关”

北交所近日向券商下发最新一期发行上市审核动态，其中的数据显示，2024年1月份至6月份，北交所受理30家企业的公开发行并上市申请，上市委审议通过11家，证监会注册通过6家，上市10家，终止审核52家，公开发行累计募资（不含行使超额配售选择权）17.96亿元。

对于今年以来发行上市终止审核的项目主要涉及的问题，北交所在发行上市审核动态中披露，主要包括经营规范性不足、业绩大幅下滑、会计处理不规范、中介机构核查不充分等四个方面。

在业绩大幅下滑方面，北交所举例，客户需求变动方面，C1公司主营业务为信息系统集成，受第一大客户采购需求减少影响，公司2023年净利润同比下滑86.19%；产品价格变动方面，C2公司主要产品2023年价格大幅下滑近40%，导致2023年净利润同比下滑93.95%。

可以看出，当前北交所对创新型中小企业有较高包容性，但并不意味着会放松上市审核尺度，且整体审核趋严。

刘祥东表示，助力北交所高质量扩容可从三方面发力。首先，北交所与新三板一体发展，可以将监管工作不断前置，从源头提高上市公司、挂牌公司质量；其次，综合运用公开问询、调阅底稿、现场督导等多种手段，严防财务造假，严格把关信息披露的真实准确完整性，强化对拟上市企业客户、供应商、资金流水等方面的核查力度；最后，应重点关注企业的创新性、可投性，推动创新成色足、科技含量高的企业上市。（记者 孟珂）

(责编：王仁宏、陈键)

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