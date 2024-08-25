随着南海海域

和东海部分海域

伏季休渔期的结束

一年中离“海鲜自由”

最近的日子又到了

各路食客的“美食雷达”

也敏锐地触向了海产大省

“海上福建”与“海鲜自由”

2022年

全国水产品总产量6865.9万吨

其中海水产品3459.5万吨

福建省以762.4万吨的

海水产品产量位居全国第一

在福建的海产来源中

海洋捕捞量达到214.7万吨

海水养殖量占了547.8万吨

大黄鱼、梭子蟹

牡蛎、鲍鱼、海带的

养殖产量均位居全国第一

2022年

福建省鲍鱼产量18.2万吨

占全国产量的近八成

福州市连江县

是福建省渔业第一大县

也是“中国鲍鱼之乡”

鲍鱼产量连续多年

稳居全国县级首位

2022年鲍鱼养殖面积2.21万亩

养殖产量5.42万吨

产值54.24亿元

连江县东濒台湾海峡

南扼闽江入海口

海岸线长

大小岛屿、天然港湾众多

水质清、潮流畅

盐度高、水温适宜

加之盛产海带、龙须菜等

鲍鱼的“口粮”

为鲍鱼生长提供了理想环境

连江鲍鱼也以其

“体肥壳艳、肉质细嫩

味道鲜美、营养丰富”

的独特品质而闻名

“稀罕食材”与“餐桌常客”

由于生长周期长

获取不易

鲍鱼原本是稀罕食物

随着我国鲍鱼养殖技术

走向成熟

鲍鱼也逐渐从

“大自然的恩赐”

变成餐桌上的“常客”

清蒸鲍鱼、红烧鲍鱼

蒜蓉粉丝蒸鲍鱼、鲍鱼粥

鲍鱼炖排骨、鲍鱼炖鸡汤

青椒炒鲍鱼片等等

都是鲍鱼的经典做法

判断一粒鲍鱼的品质

买鲍行家通常

先看这是“几头鲍”

即一斤鲍鱼的个数

数字越小

意味着鲍鱼年份越大

质量越高

连江鲍鱼

以皱纹盘鲍杂交鲍

和“绿盘鲍”为主

皱纹盘鲍杂交鲍

一般需要养殖2年以上

方能达到商品规格

而“绿盘鲍”

养殖1年即可上市销售

最大的单粒可达750克

超过“一头鲍”标准

比成年人的手掌还大

除了大小

还可以根据鲍鱼活力

肉的肥度

壳的色泽以及是否有附着

来判断优劣

爬动迅速、吸力强

肉质肥厚、富有弹性

表壳干净、内壳鲜亮的

方为上品

“南北接力”与“山海连江”

目前

连江已培育出

“绿鲍”“红鲍”“黄鲍”

“皱纹盘鲍”等多个鲍鱼原种

年鲍鱼育苗量可达26亿粒

连江鲍鱼一般是

9月底开始育苗

10月底进行

稚鲍培育、幼鲍培育

鲍鱼苗经过5个月的生长

壳径达到1.5厘米时

便可挑选至海上渔排吊养

经过近一年的海上养殖

到次年的春节前后

即可陆续上市销售

鲍鱼养殖受高温、赤潮

台风等因素影响较大

水温持续超过28℃

达一周以上

鲍鱼便会开始死亡

米氏凯伦藻赤潮等

有毒赤潮的爆发

也会造成鲍鱼

在短时间内大量死亡

台风带来的

大风、大浪、暴雨

还会对鲍鱼养殖设施

造成严重破坏

每年4-5月

连江的“半大”鲍鱼们

会集体“北迁”

“乘坐”活水运输船

前往山东等北方海域“避暑”

到了11月中旬

连江海域水温降低

没在山东销售的鲍鱼

会被运回连江海域继续养殖

山连海，海连江

温暖湿润的海洋季风

与悠久深厚的海洋文化

孕育了“海连江”的水产基因

也让餐桌上的珍馐

不断续写“山海连江”的新篇章

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 余尤宜 刘云

策划｜翟巧红 赵雯

文案｜林盈 叶青卿

字体｜万祥生

设计｜赵雯

支持｜连江县委宣传部

数据｜《中国农村统计年鉴2023》 《2023中国渔业统计年鉴》 《福建统计年鉴2023》 《福州统计年鉴2023》

(责编：王仁宏、高雷)

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