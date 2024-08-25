新华社北京8月25日电（记者 谢希瑶）记者25日从商务部获悉，商务部等四部门办公厅近日印发关于进一步做好家电以旧换新工作的通知。明确各地自主确定补贴“8+N”类家电品种，每件最高补贴2000元。

通知要求，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

通知提出，各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。

根据通知，各地要及时回应社会关切，做好政策答疑，并开通投诉举报监督渠道，依托本地12345政务服务便民热线等建立咨询服务专线。

(责编：徐婵、卫嘉)

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