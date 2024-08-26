本报记者 王明峰 游 仪 李凯旋

检测、封膜、装箱……位于成都国际铁路港附近的TCL光电科技（成都）有限公司生产车间里，一台台电视机即将发往波兰罗兹。

“选成都，看中的是这里的通道优势。”一批订单刚发运，公司总经理陈合智又忙着安排下一个生产计划。“中欧班列运营公司提供‘门到门’服务，预计12天就能运抵波兰。”陈合智说，成都便利的跨境运输条件促使公司把80%的欧洲订单转到成都生产。

2018年9月，习近平总书记向第十七届中国西部国际博览会致贺信指出，“中国西部地区积极参与共建‘一带一路’，将进一步焕发出巨大生机活力”。2023年7月，习近平总书记在四川考察时强调，“构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地，尽快成为带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源。”

访企业、探港口、进场站，很多人的感受和陈合智一样：积极参与共建“一带一路”，地处西部陆海新通道腹地的四川，拿到了一把开启建设开放高地的“金钥匙”。

手握“金钥匙”，四川更加注重通道建设。

今年年初，通过长江航道抵达的“乐山造”元明粉、铁路运来的“内江造”玻璃纤维和泸州当地的化工品一起，组成25组集装箱从泸州发车。这些货物乘班列，经贵州贵阳、到广西钦州，再走海运出口到东南亚等地。

“这趟四川西部陆海新通道江铁海联运班列首发，为四川乃至西部地区加快融入全球经济拓展了新空间。”四川省政府口岸与物流办公室副主任张岩说。

不只是江铁海联运。如今，成都已成为拥有双国际机场的城市，开通国际（地区）定期直飞客货运航线72条；成都国际班列联通境外112个城市，中欧班列（成渝）累计开行超3万列……一条条新通道助力四川高水平开放。

借力新通道，国内好产品走出去、国外好产品走进来。

成都双流国际机场5号停机坪上，一架架货运班机排列等待。“晚上有5趟国际货运航班，都是全货机发运。”四川省机场集团航空地面服务有限公司货运服务部副经理徐驰正在办理手续。

一墙之隔的货运站内，家电、笔记本电脑等产品堆得满满当当。在货站出口，竖立着装有摄像头的立柱杆。“前阵子刚测试完，通过射频识别技术，能将航空中转货物的信息提前发送给海关。”徐驰说，采用新技术后，中转时间能再压缩五六个小时。

今年前7月，四川货物贸易进出口总值5825.2亿元，规模创历史同期新高，同比增长12.1%。其中，对共建“一带一路”国家进出口2584.3亿元，同比增长18.3%。

借助新通道，国内企业走得出、国外企业愿意来。

“我们希望能当好成都连接世界的桥梁。”谈及空客在欧洲之外布局的首个飞机全生命周期服务项目，空客（成都）飞机全生命周期服务有限公司总经理布莱恩·阿格纽表示。今年1月，该项目正式投运，一个月后第一架飞机进厂维修。

目前，已有超1.6万家外企选择四川，其中世界500强企业285家。

通道是基础，机制是关键，好的营商环境助力高水平开放。

从递交材料，到完成营业执照、办税登记、银行开户等一系列手续，在四川自贸试验区川南临港片区，企业办理开设手续只需6个小时。而在以前，企业要跑10多个部门，至少要5天。

改变，源自“企业开办小时清单制”。“企业设立、印章刻制、银行开户、税务办税、新设立企业社保登记等许可信息，按类别、层级归并，纳入1小时、3小时、6小时3张清单，可以实现企业开办全流程最长18小时，非前置审批企业开办最快1小时完成。”川南临港片区行政审批局相关负责人介绍。

以开放促改革，制度型开放稳步扩大。四川自贸试验区设立以来，集聚了全省1/4的外资企业、贡献了全省1/10的进出口总额，截至2023年底已探索形成800余项制度创新成果。

如今，四川国际友城和友好合作关系增至475对，外国获批在蓉设立领事机构达23家。今年上半年，成都航空口岸外国人出入境45.8万余人次，较去年同期增长572%。到四川旅游、投资、兴业，成为越来越多国际友人的选择。

党的二十届三中全会《决定》提出，加快形成陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局。加快构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地的四川，正奋力谱写中国式现代化四川新篇章。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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