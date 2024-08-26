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电力现货市场价格“能涨能降”（锚定现代化 改革再深化）

本报记者 刘鑫焱 付明丽
2024年08月26日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　在山西电力现货市场中，电可以像其他商品一样现买现卖。国网山西省电力公司调控中心的电力现货价格大屏上，数据曲线每隔15分钟更新一次，分时价格牵动着市场各方。

　　“以前，啥时候发电都是一个价。现在，同样1千瓦时电，不同时间的发电价格能差好几倍。”大唐山西发电有限公司太原第二热电厂市场营销部副主任苏鹏飞说。

　　“深化能源管理体制改革，建设全国统一电力市场”，写入党的二十届三中全会《决定》。电力现货市场构建“能涨能降”的市场价格机制，既有助于优化资源配置，提升电力保供能力，支撑能源安全，也有效助力新能源消纳。

　　电力现货价格，引导发电企业科学调节产能。8月11日上午10点左右，风大日烈，新能源发电量上升，电力现货分时价格曲线下行。大唐山西发电有限公司太原第二热电厂闻“价”而动，将开机火电机组负荷减少至1/3；下午5点后，风息日落，新能源发电量迅速下降，现货价格曲线逐渐上扬。该厂顺势启动全部机组，收获较高电价的同时，还保障了用电高峰时段电网的安全稳定运行。

　　从“按需用电”到“按价用电”，用电大户降本增效。

　　山西华德冶铸有限公司年用电量约1亿千瓦时，电费占到生产成本的两成。“预报8月11日有大风天气，早上7点到下午5点电价低，我们提前调度车间，在这时实行满负荷生产。”公司副总经理庞伟介绍，“下午5点以后，电力现货价格逐渐走高，我们果断调低生产负荷。平均每千瓦时电省4分钱，一年可省下约400万元。”

　　电力现货市场建设是山西电力体制改革的一项关键内容。2023年底，山西电力现货市场正式运行，目前汇聚了156台火电机组、613座新能源场站、200多家售电公司和90余万用户。

　　“过去靠人力调度火电给新能源让路，如今现货实时价格信号调度更有力。”国网山西省电力公司调控中心现货市场处工作人员董健鹏说。目前，山西新能源和清洁能源装机6449万千瓦，新能源消纳率保持在97%以上。“新能源装机占比提高，倒逼火电企业进行机组灵活性改造，提升煤电机组的负荷调节能力。”国网山西省电力公司电力科学研究院能源技术中心主任雷达说。“十四五”以来，山西煤电机组灵活性改造2379万千瓦，占煤电机组装机容量的33%。

　　深化改革激发企业活力。今年迎峰度夏关键期，山西火电机组顶峰发电能力增加约210万千瓦，富余发电能力参加省间电力现货市场，助力全国电力保供。

　　新能源发电受天气影响较大，导致电力现货市场的价格波动也较为频繁、剧烈。“必须提高新能源出力预测准确性，精准制定现货市场交易策略，提升交易能力，向市场要利润。”华润电力（山西）销售有限公司市场部部长卫京介绍。

　　售电公司也开始转型。“我们有近400家用户，用电需求各不相同。”山西祥睿能源有限公司董事长王正通说，“过去挣价差，现在做服务，帮助用户精准用电、降本增效。”

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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