本报记者 王 政

从传统零部件到智能座舱控制器，再到一体化压铸……日前成立零部件事业部的东风汽车，持续聚焦智能化、电动化，零部件业务向高技术、高价值转型的规划愈加清晰。

“成立零部件事业部，统筹管理旗下零部件事业，东风汽车集中资源推动新能源转型升级。”东风汽车董事长、党委书记杨青介绍，为适应产业之变、市场之变、产品之变，东风汽车大力推进改革，提速发展新能源事业，取得初步成效。

今年前7月，东风汽车销售整车141.3万辆，同比增长12.6%；其中，东风汽车自主品牌整车销量76.8万辆，同比增长45.9%；东风汽车新能源整车销量45.6万辆，同比增长113.6%，展现出转型突破的良好发展态势。

扎实推进创新，新能源关键技术实现整体突破

东风汽车研发总院新能源实验楼内，一辆黑色SUV正在四驱动力总成试验室进行台架测试。“这是5月底上市的风神L7，试验台架上正在做滑行阻力测试。”试验室负责人朱海波说，系统会模拟上下坡等各种路况，加载不同阻力，得到的测试数据将与道路实测数据比对，为优化马赫动力混动系统的匹配策略提供参考，以进一步降低新车型的油耗、排放等指标。

在路对面的动力总成测试楼，下一代高热效率发动机的测试也在进行。“马赫动力超级增程系统，搭载了热效率45.18%的混动专用发动机，满油满电实测最大综合续航里程超过2100公里。台架上正在测试的，是下一代混动发动机，课题目标是将热效率提升到47%。”测试负责人周梦祥表示。

“无论是内燃机驱动，还是电力驱动，动力总成都很重要。”东风研发总院院长杨彦鼎介绍，2021年发布的马赫动力，如今已经发展出纯电、混动、增程等多套技术方案，其中，集成了多项先进技术的马赫动力十合一超高速电驱系统，最高转速每分钟25000转，能效比达到95%。

马赫动力是东风汽车深化研发领域取得的众多成果之一。聚焦新能源和智能驾驶两大赛道，东风汽车构建了以研发总院为中心，各事业单元研发力量协同发力的“1+N”研发体系，持续完善新能源品牌、平台、关键技术资源等战略布局。今年上半年，东风汽车新增授权发明专利1117件，累计拥有有效专利23925件，其中发明专利8837件。

改革运行体制，多品牌战略取得新成效

白色吊具缓缓前行，刚刚上市交付的新能源SUV，依次进入岚图数字工厂总装车间轮胎拧紧工位。不到10秒钟，五轴自动螺栓拧紧系统便完成了双侧前轮轮胎拧紧工作。线侧的液晶显示屏上以3D动画实时呈现生产线的每一步进展，车型VIN码、扭矩力度、螺栓偏移角度等测量数据，也同步上传云平台，并自动完成质检。

“在进行新能源工厂改造时，公司规划了信息化、数字化、智能化方向，通过数智赋能，提升工作效率和产品品质，打造新能源高端品牌。”岚图汽车首席执行官卢放说。

品牌高端化，技术创新是基础。卢放介绍，公司成立3年来，自主开发了我国首个原生智能电动架构、“软件定义汽车”的天元电子电气架构、新一代智能多模混动技术岚海动力等核心技术，并在电机、减速箱、空气悬架、车辆智能单元等关键零部件领域，带动上下游企业固链、补链、强链，提升了产业链和供应链的韧性和安全水平。截至今年6月底，岚图累计申报专利3420件，授权专利939件，海外专利92件，位居新能源行业前列。今年前7月，岚图累计交付量同比增长97%。

岚图品牌的快速发展，只是东风汽车推动完善全领域品牌格局中的重要一环。除了高端新能源市场，东风汽车还推出了面向豪华电动越野市场的“猛士”品牌、聚焦主流市场的“东风”品牌，合力为用户提供丰富的、多样化的新能源产品。

2023年，东风汽车启动乘用车新能源“跃迁行动”，对东风风神、东风奕派、东风纳米三大自主乘用车品牌进行一体化，由集团总部直接运营，压缩管理层级，实现商企集中、制造集中、营销集中。今年以来，东风汽车加速新能源新品投放，推出近10款新产品，新能源产品阵容进一步完善。

“未来三年，东风汽车将投入超600亿元，投放30款全新乘用车新能源产品、14款商用车新能源基础车型。”东风汽车总经理、党委副书记周治平说。

本土技术赋能合资品牌，合资业务电动化转型提速

东风襄阳试车场的试验跑道上，10多辆东风本田灵悉L测试车，正在分别进行车辆操稳、NVH、动力性、空调性能等实车测试。“为确保9月上市车型的高品质，我们在量产前要完成四个批次总计约100台车型的小批量生产，并且完成多轮实车测试。”东风本田研发工程师李智帅说。

与传统的新车型导入模式不同，灵悉L的原型车并不是来自合作伙伴本田，而是在本田技术专家的参与、指导下，由合资企业中方研发团队主导产品定义、内外造型设计、零部件供应商选型、整车集成、测试、生产全过程的第一款整车产品。

“无论是前引擎盖上纵向延展的发光饰条造型，还是座舱五联屏设计，都很新颖。”东风本田执行副总经理潘建新介绍，对于东风本田本土研发能力而言，灵悉L更大的突破是，合资企业打破了原有零部件供应商的限制，自主选择了国内在三电、智舱、智驾领域最有竞争力的供应商。“面对当前竞争激烈的新能源市场，增强成本竞争力也是各家车企的发力点，选择国内成熟、高效的供应链，是破局的更优解。”潘建新说。

作为日产品牌首款本地化研发的新能源车型，在造型、感官品质、智能化、舒适性等方面，如何才能打造出越级的竞争力？在广州花都，东风日产的全价值链团队，展开了一场攻坚战。

“以日产全球技术和制造品质为根基，进一步整合中国本土新能源研发优势，东风日产开创出‘GLOCAL（全球+本土）新模式’。”东风汽车有限公司副总裁、东风日产乘用车公司副总经理周锋介绍，东风日产正以更敏捷的开发模式、更快速的开发周期、更贴近中国客户需求的智能化装备，争分夺秒，让不少行业主流“黑科技”搭载到新车上。

据介绍，聚焦新能源车核心控制、动力总成和平台技术三大主线，围绕智能架构、核心软件、AI大模型应用，未来三年，东风日产研发投入将超过100亿元，到2026年，投放7款新能源车型。其中，电池底盘一体化技术、800V超快充、超集成电驱以及大模型座舱、智能底盘将陆续量产搭载，下一代轴向磁通电机、分布式驱动、半固态/全固态电池等技术也将深入探索。

为此，东风日产今年将新招聘600名研发技术人才，中长期目标是将开发团队的人员规模提升到4000人以上，真正实现以本土团队、本土标准、本土生态赋能整车研发，实现新能源技术进阶，加快产品端技术落地，推动企业实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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