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个体工商户达1.25亿户（新数据 新看点）

占经营主体总量的66.9%

2024年08月26日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月25日电  （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前发布数据显示：截至今年6月底，全国登记在册个体工商户已达1.25亿户，占经营主体总量的66.9%。量多面广的个体工商户在稳就业促发展惠民生等方面发挥了积极作用。市场监管部门将进一步增强个体工商户的内生动力和创新活力，助力高质量发展。

　　市场监管总局正在研究制定《个体工商户促进发展和规范登记管理规定》，解决“个转企”登记、经营权继承等重点难点问题，更好支持个体工商户长远发展。今年年底，市场监管总局将整合分型分类数据，建成全国“个体工商户名录”。同时，继续指导各地对“生存型”“成长型”“发展型”个体工商户采取差异化帮扶措施；将会同多部门继续开展“全国个体工商户服务月”活动；依托“全国个体工商户发展网”，为个体工商户提供多样化服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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