本报记者 常 钦

上图：近日，在上海一家菜市场，商户在售卖蔬菜。

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下图：近日，山东省曲阜市姚村镇姚西村蔬菜种植基地，农户在进行大棚管理。

杨国庆摄（影像中国）

7、8月份是蔬菜市场旺季，需求量较大。加之汛情、高温等因素影响，鲜嫩蔬菜供不应求、价格上涨。农业农村部加强督促指导，各主产区加大生产和调运力度，多措并举保障蔬菜市场供应。据农业农村部统计，目前全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，处于年内较高水平，稳产保供有基础。

7月以后，北京地区鲜嫩蔬菜的主要供应地北移到河北北部地区和内蒙古中东部地区。在山西中北部地区和辽宁西南部地区，由于连续半个多月的阴雨天气，菜地积水，露地蔬菜采收量减少。

北京新发地市场总经理张月琳介绍，市场协调产地保供，扩大采购渠道，积极与山东、河北南部等蔬菜种植基地及分市场协调，增加输往北京市场的蔬菜供应量；鼓励商户增加土豆、洋葱、冬瓜等耐储存蔬菜的进货量。

针对近期灾害性天气，农业农村部持续抓好防灾减灾工作，落实落细各项保供措施，努力保障“菜篮子”产品稳定供应和市场平稳运行。一方面，督促指导各地特别是大中城市抓好稳产保供工作，根据市场形势做好产品调运，保证充足供应、价格稳定；另一方面，确保在田蔬菜安全生产，推动各地做好秋播育苗工作，合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口。

与此同时，推动各地严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，引导主产区与大中城市进一步加强供需对接，完善跨区域联动保供和滞销卖难应急处置机制；密切关注天气变化、重点区域和关键环节，加强“菜篮子”产品生产情况调度和市场动态监测，开展部门会商研判，及时发布预测预警信息，引导市场稳定预期。

提高周年栽培模式效率，是保障叶类蔬菜生产供应的重要举措。湖南省浏阳市新丰、浏阳鑫联等商品蔬菜生产基地采取周年栽培模式后，菜心等叶类蔬菜由原来一年采收4—5茬增加到一年采收6—7茬，提升了土地利用率和叶类蔬菜出产量，部分缓解叶类蔬菜不耐高温和长途运输带来的短缺。

作为中原地区重要蔬菜集散地，河南万邦批发市场也采取了一系列措施：积极号召全体商户联系产地调配货源，运用直供直销、增量调运等方式，确保货量供给稳定充足；组织市场的相关部门实时采价、精准报送，每天对外发布价格信息，稳定市场行情。

山东青岛等地压紧压实“菜篮子”市长负责制，当地农业农村部门多措并举促稳产保供应，合理引导蔬菜品种结构调整、种植规模和上市茬口，分区、分类摸排蔬菜等地产农产品的分布、品种和产销等情况，全力抓好粮油、蔬菜、水果等重要农产品稳定生产，重点保障80家蔬菜生产基地、69家畜禽养殖场、18家屠宰场和55家果蔬冷库供应。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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