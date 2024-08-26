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从义乌英语角看外贸活力（微经济）

张鲁阳
2024年08月26日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　外贸中小微经营主体一头连着国内产业，一头连着海外市场。小小英语角，折射了外贸的韧性和活力所在

　　

　　最近，浙江义乌国际商贸城内的一幕景象引人关注——每天早晨，赶在顾客到店之前，多名商户聚到一起学英语。

　　明明是做生意的地方，为什么大家扎堆学英语？原来，商户们学的是与外贸息息相关的实用英语，既包括如何打招呼、介绍产品，又包括如何谈价格、签合同等。除了英语，一些商户还专门到夜校学习法语、西班牙语、阿拉伯语等，方便在外商上门时高效沟通。

　　当前，我国外贸发展面临的形势比较复杂。一些中小微经营主体虽然受到影响，但依然积极探索，持续增强自身竞争力。除了学习外语，有的经营主体开设专门面向海外客户的直播间，有的还使用人工智能技术生成多语种推广视频。这些积极应对挑战的努力，为中国制造更顺畅“走出去”创造了条件。

　　各地区各部门也在积极行动。从组织经营主体参加更多境内外展会推介产品，到提供涉外法律维权等专业服务；从积极培养引进更多外贸领域人才，到扶持培育跨境电商等外贸新业态……一系列政策措施的出台，为我国不断增强外贸竞争优势提供了助力。

　　外贸是拉动经济增长的重要引擎，是畅通国内国际双循环的关键枢纽。作为参与外贸活动的重要力量，中小微经营主体一头连着国内产业，一头连着海外市场。小小英语角，折射了外贸的韧性和活力所在。政策给力、企业努力、各方合力之下，我国外贸行稳致远的基础将更加牢固。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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