本报南宁8月25日电 （记者庞革平）广西壮族自治区工业和信息化厅、广西壮族自治区财政厅近日印发《支持工业领域设备更新的若干政策措施》，支持工业企业实施设备更新和技术改造，优质技术改造项目最高奖励1000万元。政策措施自印发之日起实施，有效期至2027年12月31日，将进一步推动广西制造业向高端化、智能化、绿色化升级。

在金融信贷方面，政策措施鼓励金融机构将符合工业领域设备更新重点方向的优质技术改造项目的业主，列为省分行级重点客户，对设备更新和技术改造项目贷款执行优惠利率。充分运用“技改贷”等“桂惠贷”相关产品，专项保障工业企业设备更新，降低项目融资成本。此外，广西还优化完善中小工业企业信贷引导资金、工业新兴产业融资担保基金、园区企业融资担保基金等政策，加大对工业领域设备更新和技术改造担保支持力度。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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