本报南昌8月25日电 （记者朱磊）“开闸！”25日，伴随一声令下，江西南昌赣江尾闾工程主支枢纽船闸（赣江南昌枢纽主支船闸）正式通航。这标志着江西最大的单体水利工程——赣江抚河下游尾闾综合整治工程，取得了新的进展。

该船闸是目前江西省等级最高的船闸，船闸线路总长2978米。船闸通航后，将改善赣江南昌港口码头区的运营条件，提升码头的装卸效率和吞吐量，吸引更多船舶选择赣江作为运输通道，促进区域物流业进一步发展。

据介绍，该通航项目是赣抚尾闾工程的一期工程相关项目。赣抚尾闾工程是迄今为止江西省投资最多、规模最大的单体水利工程，估算总投资170.6亿元，工程建设包括赣江下游尾闾综合整治工程（一期工程）、抚河下游尾闾综合整治工程及河湖水系连通工程。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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