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检测管道 助力生产 便民服务

河北沧州推动机器人应用

本报记者 邵玉姿
2024年08月26日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　下午4时，河北省沧州市运河区的一条街道旁，几名作业人员打开雨水井盖，用绳子将一辆长约70厘米的“小车”吊入井内。不一会儿，一名技术人员手中的遥控系统显示屏上，收到污水管道内的实时影像。

　　“这辆‘小车’是管道检测机器人，能够顺着管网运动，同时通过顶部的摄像头实时勘测、传输管网的内部情况，帮我们精确判断清淤程度和管网破损情况，保障管网的及时修复和维护。”沧州市污水管网清淤及普查修复项目施工单位负责人李立强介绍，今年年初，沧州市针对污水管网启动了系统清淤、普查修复等工作。为了高效推进工作，项目组新购置了一批管道检测机器人。

　　机器人小车轮可以替换为越野车轮，在管网内“爬坡跨坎”；车身自带摄像头、探照灯、激光测距装备、声呐等装置，后端还配有一个小型螺旋桨，在水中也可自如作业。李立强说，高峰时项目共有20多台机器人同时作业，不仅提高了清淤质量，还提升了管网的安全性。

　　在位于新华区的沧州市华油飞达石油装备有限公司，7轴联动机器人的应用也给企业带来了新变化。

　　走进企业野营房生产车间内，只见一片片灰色瓦楞板通过传送带停在洞口激光切割工位处。工位上方，一个银色机械臂沿着设定好的路线移动作业，进行全自动切割。十几秒后，一个边长为1米的正方形窗口便切割完成。

　　“以前门窗口切割全靠人工，切割一个同样大小的窗口需要近2分钟。现在同样的时间，机器人可以切割10个。”企业总经理纪风杰介绍，采用7轴联动机器人全自动激光切割方式后，不仅生产效率和切割精度更高了，切割口的外观也更好了，可以适应更多产品规格要求。

　　机器人的应用让企业生产更高效，也让群众生活更便利。

　　在黄骅市数据和政务服务局政务服务中心大厅，一台政务服务机器人帮助市民王云快速办完了所需业务。“机器人不仅准确回答了我的问题，还指导我到自助服务机旁进行业务办理，很快就办下了登记证。”王云说。

　　“在政务服务机器人的引导下，群众办事更高效了。”黄骅市数据和政务服务局政务服务中心主任范磊介绍，政务服务机器人可与办事群众进行交互，具备办事引导、事项查询、情况介绍等功能，服务范围涉及社会保障、住房服务、交通出行、户政管理、公司设立等多个领域。

　　如今，在沧州，无论是施工作业、企业生产领域，还是便民服务、生活消费领域，都少不了机器人的身影。近年来，沧州市深入实施“机器人+”应用行动，聚焦商贸物流、医疗健康、养老服务、农业、能源、教育、商业社区服务等领域，组织开展对接活动，畅通机器人供需双方交流渠道。

　　“推动机器人落地应用，还要强化创新研发。”沧州市工信局相关负责人说，将继续通过“揭榜挂帅”形式，支持用户单位参与机器人产业链关键技术攻关，组建应用创新联合体，开发更多机器人应用场景产品和系统解决方案。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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