本报成都8月25日电 （记者李凯旋）四川省政府产业投资引导基金发布会近日在成都市举行，四川省资源能源投资引导基金（以下简称“资源能源基金”）作为首批设立的综合类基金发布。

据介绍，资源能源基金将聚焦矿产资源勘查开发链条中社会资本投入不足的勘查阶段，重点投资四川省具有上游优势或潜力挖掘不足的战略性矿产资源。基金规模50亿元，通过设立子基金放大的方式，预计基金集群规模可达130亿元。根据资源能源产业的投资特点，基金存续期10年，可延长2年。

资源能源基金的设立，将有效整合四川省资源能源产业投资平台，打通产业链投资梗阻，释放投资空间，带动更多社会资本参与矿产资源勘查，进一步增强四川省战略性矿产资源保供能力。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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