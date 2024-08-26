本报济南8月25日电 （记者李蕊）我国自主研发生产的90米LNG（液化天然气）动力船和67.6米电动力船近日在山东济宁邹城市的白马河畔顺利下水。这是京杭大运河首批清洁能源智能商品船，标志着内河清洁能源智能船舶标准化、批量化生产的序幕正式拉开。

据了解，90米LNG动力船的标准集装箱运载量由70个提升至161个，续航可达2000公里，是京杭大运河运载量最大、首次实现批量化生产的清洁能源智能船舶；67.6米电动力船续航可达300公里，可实现济宁最北端梁山港至济宁最南端韩庄港往返运输。

2022年，济宁打造集研发设计、智能制造于一体的内河清洁能源船舶示范基地。据介绍，基地此次实现批量生产后，年可建造1000—2000吨级内河船舶400艘，带动船舶锂电氢电、电力推进系统等临港产业集聚发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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