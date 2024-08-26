人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融改革更重实效（记者手记）

赵展慧
2024年08月26日06:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　线上申请就能快速获贷的农户，成功投保的灵活就业人员，以知识产权质押得到贷款的中小企业，借助资本市场加快发展壮大的上市公司……金融服务广大经营主体和人民群众的生动场景，让人们对金融改革的认知更为清晰——为实体经济服务是金融的天职，能够切实提升服务实体经济质效的改革，才是正确的有益的改革。在进一步深化金融体制改革的过程中，要更加注重改革实效。

　　更加注重改革实效，要突出问题导向。在我国金融业成长历程中，依靠改革解难题是宝贵经验。如今金融业发展与创新步伐加快，金融体系复杂度、开放度越来越高，更多风险挑战也随之而来。只有直面问题，强化问题意识，突出问题导向，才能推动改革更精准、更有针对性地解决制约金融高质量发展的堵点、难点、风险点。如何解决资金“苦乐不均”和“钱多本少”、“耐心资本”不足等问题，如何破除“资金空转”等现象，如何加快中小金融机构化险……奔着问题去、盯着问题改，着力破解深层次体制机制障碍，金融改革才能更有效率。

　　更加注重改革实效，要强化系统协同。“六大体系”涉及金融调控、金融市场、金融机构、金融监管、金融产品和服务、金融基础设施等方方面面，互相联系、互为支撑。建立健全结构合理的金融市场体系，需要完备有效的金融监管体系“保驾护航”；金融机构体系更好地分工协作，有赖于多样化专业性的金融产品和服务体系的进一步完善……只有善于“十个指头弹钢琴”，更加注重系统集成，才能让各个体系的改革“劲儿往一处使”，更加协同高效构建中国特色现代金融体系。

　　更加注重改革实效，要抓好改革落实。金融“五篇大文章”为金融改革提供了重要抓手。以钉钉子精神抓好改革落实，让改革举措具体扎实地落到科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融各个领域，才能让金融活水顺畅流入国家重大战略和经济社会发展的重点领域、薄弱环节。

　　金融领域改革任务艰巨，责任重大。坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚持以人民为中心的价值取向，保持定力，扎实发挥改革实效，中国特色金融发展之路定能越走越宽广。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多元支付服务推动“China Travel”持续火热
　　“我们刚来中国旅游，现在手上只有欧元，需要兑换些人民币，用来旅途中的零星支付……”近日，两名外籍游客来到广州一家银行网点，咨询如何兑换零钱。 “工作人员给我们展示了200元和300元的零钱包。…
我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元
　　人民网北京8月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。 黄河古贤等34项重大水利工程开工建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部