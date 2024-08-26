赵展慧

线上申请就能快速获贷的农户，成功投保的灵活就业人员，以知识产权质押得到贷款的中小企业，借助资本市场加快发展壮大的上市公司……金融服务广大经营主体和人民群众的生动场景，让人们对金融改革的认知更为清晰——为实体经济服务是金融的天职，能够切实提升服务实体经济质效的改革，才是正确的有益的改革。在进一步深化金融体制改革的过程中，要更加注重改革实效。

更加注重改革实效，要突出问题导向。在我国金融业成长历程中，依靠改革解难题是宝贵经验。如今金融业发展与创新步伐加快，金融体系复杂度、开放度越来越高，更多风险挑战也随之而来。只有直面问题，强化问题意识，突出问题导向，才能推动改革更精准、更有针对性地解决制约金融高质量发展的堵点、难点、风险点。如何解决资金“苦乐不均”和“钱多本少”、“耐心资本”不足等问题，如何破除“资金空转”等现象，如何加快中小金融机构化险……奔着问题去、盯着问题改，着力破解深层次体制机制障碍，金融改革才能更有效率。

更加注重改革实效，要强化系统协同。“六大体系”涉及金融调控、金融市场、金融机构、金融监管、金融产品和服务、金融基础设施等方方面面，互相联系、互为支撑。建立健全结构合理的金融市场体系，需要完备有效的金融监管体系“保驾护航”；金融机构体系更好地分工协作，有赖于多样化专业性的金融产品和服务体系的进一步完善……只有善于“十个指头弹钢琴”，更加注重系统集成，才能让各个体系的改革“劲儿往一处使”，更加协同高效构建中国特色现代金融体系。

更加注重改革实效，要抓好改革落实。金融“五篇大文章”为金融改革提供了重要抓手。以钉钉子精神抓好改革落实，让改革举措具体扎实地落到科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融各个领域，才能让金融活水顺畅流入国家重大战略和经济社会发展的重点领域、薄弱环节。

金融领域改革任务艰巨，责任重大。坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚持以人民为中心的价值取向，保持定力，扎实发挥改革实效，中国特色金融发展之路定能越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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