本报记者 蒋建科

在浙江省杭州市富阳四维生态数字农业产业园，走入数智植物工厂，记者看到各种各样的农作物在这里生长，“阳光”则是LED光照。

“不仅不需要阳光，我们这里种植植物也不需要土壤和农药。”技术人员告诉记者。这家数字农业产业园去年10月开园，前不久被农业农村部评选为全国现代设施农业创新引领基地。

没有阳光和土壤，植物如何生长？“简单来说，我们用LED植物光照代替了太阳光照，以营养液搭配水或基质模拟了土壤。”四维生态科技（杭州）有限公司华桂潮博士说，传统农业种植主要“看天吃饭”，如今通过LED植物光照、垂直立体种植、植物营养与无土栽培、环境智能控制等新技术，也可以实现整年连续生产。数智植物工厂还能根据不同蔬果对光照的不同需求，定制专属的光照配方，同时控制二氧化碳浓度、温度、湿度、营养液等植物生长所需指标。

得益于全封闭的种植空间，杜绝了外部虫害、病害的侵入，蔬果所需的营养通过水和营养液进行精准灌溉，无需农药。这里每一种蔬果都有一份详细的“体检报告”，检测数据显示，这些蔬果零农残，无重金属污染。技术人员告诉记者，相比传统种植，数智植物工厂肥料使用量减少约90%，灌溉用水减少95%，提高了土地和水资源的利用率。该种植模式在土地贫瘠、气候条件不适宜传统农业耕作的地域优势比较显著。

据介绍，数智植物工厂相关技术已在多地应用。在内蒙古自治区乌兰察布市新建的四维生态数智草莓基地，种植面积达5000平方米，预计年产量180吨。在浙江温州市四维生态数智植物工厂，育苗培育周期显著缩短，种苗生长健壮、根系繁茂，移栽后成活率高且具备抗病虫害等特性。

通过多年持续在数智植物工厂投入，四维生态拥有专利超130项，其中大部分是发明专利，并参与了多项行业标准制定。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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