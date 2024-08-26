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“小难题”需要“大治理”（新媒视点）

卢泽华
2024年08月26日06:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“还车难”这个“小难题”，着实难倒了不少人。笔者听过这样的吐槽：“借车容易还车难，计费噌噌往上蹿，平台赚得荷包满，用户累得底朝天。”说法未免有点夸张，但也反映出消费者的不满。

　　针对共享单车“还车难”，笔者采访了全国各地几十名用户，归纳下来主要有3种情况：一是找不到还车点。二是还车点满位，挤不出位置。三是明明划定了停放区，也有空位，单车却无法关锁，手机软件显示“不在还车区域”。

　　前两种情况凸显的是还车点规划和单车调度问题，解决路径相对明晰。最令人挠头的是第三种。有位企业白领向笔者抱怨：“公司门口明明划定了自行车停车区，但共享单车偏偏无法在这里关锁。如果按照单车APP指定区域停放，最近也要跑到1公里开外的商场门口。都说共享单车是为了解决出行‘最后一公里’，现在倒好，反而增加了一公里。”一名大学生吐槽：“前几天骑了一次共享单车，实在找不到停车点，就停到了学校车棚里，结果因单车无法停止计费，被扣了20元，你说气人不气人？！”

　　气恼归气恼，还是有不少用户找到了解决“门道”。有人在网上分享攻略：向平台报个单车故障就可以自动关锁，顺带还免了一小笔骑车费。也有用户干脆勾选“接受1元调度费并继续还车”，随手停在路边，吃点小亏，图个省心……种种“对策”，虽然一定程度上规避了“还车难”问题，但又回到了“乱停放”的老路上。

　　这些年，为了解决共享单车“乱停放”问题，有关部门和单车平台出了真招。对归还方式、地点进行了严格限制。比如，通过数字平台，动态监测投放数量；运用数字围栏，划定车辆停放位置；多方参与巡查，快速解决各种问题……这些数字化、网格化手段，规范了共享单车乱停放问题，切实提升了城市治理效能。用户也很配合，逐步养成了文明有序停放单车的习惯。一排排整齐划一、赏心悦目的共享单车，成为城市一道独特的风景线。然而，由于部分还车点设置不科学、不合理，不少用户在还车时发现，因为未在规定停车点范围内，只得去更远的停车点，再步行返回。这让共享单车不再便利，有违解决百姓出行“最后一公里”的初衷。

　　不难发现，“还车难”不是城市管理部门、企业和用户任何一方可以单独解决的，需要各方通力合作。城市管理部门应合理规划各类还车点，积极协调普通类自行车停放区与共享单车还车区的一体化使用；共享单车平台应精准分析用户出行数据，及时回应用户诉求，设置合理的延时、违停计费标准，不能将之作为牟利工具。用户也要积极与有关部门和平台沟通，通过正规渠道解决问题，不能总是钻平台的漏洞。

　　可见，一个“还车难”问题，需要一整条服务链合力保障才能解决。它要求城市治理的高效率处置和精细化管理，紧扣创新和人性化原则，以大数据和多方参与的方式破解管理难题，在解决城市痛点和方便市民出行上找到平衡点。

　　切实解决好百姓身边的小事，有利于激发一座城市的活力和生机。从这个角度讲，“小难题”呼唤的是各方协同的“大治理”。合力打通服务链条的“最后一公里”，才能真正解决人们出行的“最后一公里”，才能走好提升大家获得感和幸福感的“最后一公里”。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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